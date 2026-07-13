Toyota Land Cruiser FJ 2026 sắp bán tại Việt Nam, gần 1,2 tỷ đồng

Toyota LandCruiser 300 và Prado sẽ được nâng cấp tính năng chống trộm Toyota Australia sẽ triển khai thêm một hệ thống chống khởi động xe (immobiliser) chính hãng dành cho LandCruiser 300 Series và LandCruiser Prado từ 8/2026.

Honda dừng nhận cọc City e RS Hatchback 2026 vì xe quá hot Honda vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc phiên bản City e RS Hatchback màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn.

Hyundai bán 3.746 xe trong tháng 6/2026, Creta tiếp tục dẫn đầu Doanh số Hyundai Việt Nam tiếp tục duy trì đà ổn định khi đạt 3.746 xe trong tháng 6/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao 25.069 xe đến khách hàng,

Hành vi lượng tử tập thể trong kim loại kỳ lạ mở ra kỷ nguyên mới Phát hiện vướng víu lượng tử trong tinh thể kim loại lớn, giúp phát triển cảm biến chính xác cao và công nghệ lượng tử hiện đại.

Yamaha NVX 155 thuần điện chính thức mở bán, hơn 77 triệu đồng Yamaha vừa chính thức mở bán NVX 155 thuần điện (Aerox) tại thị trường Châu Á, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản thuần điện dành cho dòng xe tay ga Aerox.

Hành trình kỳ diệu của ‘kỹ sư chân đất’ Vũ Văn Dung Ông Vũ Văn Dung, kỹ sư chân đất, sáng chế hàng nghìn máy nông nghiệp từ linh kiện cũ, giúp nông dân nâng cao năng suất và giảm lao động chân tay.

Làm sáng mây để hạn chế tác động của El Nino Biện pháp phun aerosol muối biển vào khí quyển giúp tăng phản xạ của mây, làm giảm nhiệt và tác động của El Nino qua mô hình dự báo tiên tiến.

Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger trong tháng 6/2026 Trong tháng 6/2026 thị trường xe bán tải Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm dẫn đầu khi Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger về doanh số.

Yamaha Exciter 155 2026 ra mắt Việt Nam, từ 49,9 - 60,9 triệu đồng Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 phiên bản mới tại Việt Nam được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.