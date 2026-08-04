Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Ra mắt siêu SUV Ferrari Purosangue cực hiếm chỉ 10 chiếc toàn cầu

Nguyễn Chung

Chỉ có 10 chiếc Purosangue và mỗi chiếc chỉ có một phiên bản, bộ sưu tập Purosangue American Grand Tour mới "độc" hơn bất kỳ mẫu xe nào của Ferrari.

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