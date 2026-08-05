Volkswagen Jetta sẽ là xe thương hiệu con năng lượng mới "giá mềm"

Arginine - chìa khóa giúp tăng cường miễn dịch chống ung thư và virus Arginine là một axit amin giúp các tế bào xây dựng các protein. Nồng độ arginine thấp bất thường có liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết.

Mitsubishi Motors Việt Nam mạnh tay ưu đãi cho khách mua xe tháng 8/2026 Trong tháng 8/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi tối ưu chi phí lăn bánh cho khách mua xe.

Kia Seltos 2027 ra mắt Trung Quốc, sở hữu màn hình khủng 27 inch Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.

Toyota dẫn đầu toàn cầu, bán ra 5,39 triệu xe sau 6 tháng đầu 2026 Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ôtô có doanh số lớn nhất thế giới sau nửa đầu năm 2026 với 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu.

Volkswagen Amarok W600 chung nền tảng Ford Ranger gần 1,7 tỷ đồng Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.

Hyundai Tucson 2027 lộ diện, ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay Trước thời điểm ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson 2027 đã được hé lộ diện mạo thông qua loạt ảnh dựng dựa trên các nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc và châu Âu.

GS gốc Việt chế tạo robot NASA góp phần xây dựng trạm không gian ISS GS Charles Cường Nguyễn đã phát triển cánh tay robot cho NASA, mở ra hợp tác giáo dục Việt - Mỹ và nhận giải Thành tựu trọn đời tại Hoa Kỳ.

Chi tiết Honda Civic e:HEV RS 2026 thêm giả lập sang số S+ Shift Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, Honda đã trưng bày phiên bản nâng cấp Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới.

Ford Việt Nam triển khai ưu đãi tháng 8/2026, bảo hành ôtô tới 5 năm Ford Việt Nam triển khai loạt ưu đãi trong tháng 8/2026 với chính sách bảo hành 5 năm, hỗ trợ lãi suất 0% và giá bán đặc biệt cho một số mẫu xe.