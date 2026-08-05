Toyota Alphard HEV Smart 2026 ra mắt Đông Nam Á, chỉ từ 2,8 tỷ đồng

Arginine - chìa khóa giúp tăng cường miễn dịch chống ung thư và virus Arginine là một axit amin giúp các tế bào xây dựng các protein. Nồng độ arginine thấp bất thường có liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết.

Lợi ích của tập thể dục một lần mỗi tuần cho người béo phì Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.

Toyota Harrier hybrid 2027 có thêm bản cắm điện 1.500W, giá từ 28.100 USD Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.

Bản đồ các lỗ đen trong Dải Ngân Hà hé lộ bí mật của vũ trụ Phân tích mô phỏng cho thấy có tới 170 triệu lỗ đen trong Dải Ngân Hà, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của chúng.

Vai trò của protein TRF2 trong phục hồi và tái tạo cơ Nghiên cứu phát hiện TRF2 bảo vệ tế bào gốc cơ, giúp cơ phục hồi sau tổn thương và có thể ứng dụng trong điều trị loạn dưỡng cơ và ung thư.

Mitsubishi Motors Việt Nam mạnh tay ưu đãi cho khách mua xe tháng 8/2026 Trong tháng 8/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi tối ưu chi phí lăn bánh cho khách mua xe.

Kia Seltos 2027 ra mắt Trung Quốc, sở hữu màn hình khủng 27 inch Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.

Toyota dẫn đầu toàn cầu, bán ra 5,39 triệu xe sau 6 tháng đầu 2026 Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ôtô có doanh số lớn nhất thế giới sau nửa đầu năm 2026 với 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu.

Volkswagen Amarok W600 chung nền tảng Ford Ranger gần 1,7 tỷ đồng Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.