Tận thấy BYD M9 đẹp như Toyota Alphard hạng sang, chỉ 661 triệu đồng

[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.

Gần 90.000 xe ga Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi cụm đồng hồ Khoảng 90.000 xe ga Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi có thể gây gián đoạn hiển thị cụm đồng hồ, cần cập nhật phần mềm khắc phục.

Ukraine dùng khí cầu thả tên lửa, vượt qua hệ thống phòng không của Nga Cuộc xung đột Ukraine thêm một lần nữa chứng kiến những cách thức triển khai vũ khí tấn công kỳ lạ.

Tay súng tấn công dân làng ở Nigeria, sát hại ít nhất 15 người Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

[GALLERY] Sốc với doanh thu 300 triệu USD của vua YouTube MrBeast MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.

Hàn Quốc dàn pháo tự động đối phó với đàn UAV, kết quả không như kỳ vọng Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.

Hyundai Tucson thế hệ mới hé lộ ngày ra mắt, các đối thủ dè chừng Hyundai sắp ra thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson vào nửa cuối năm 2026, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

[GALLERY] OpenAI tung chip AI đầu tiên, chính thức giảm phụ thuộc NVIDIA OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.

Chi tiết xe bán tải địa hình Chery Jetour Zongheng F700 PHEV mới Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.