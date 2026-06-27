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Mẫu xe MPV BYD M9 bản dịch vụ giá rẻ cập bến đại lý, chờ ngày mở bán

Nguyễn Chung

Mặc dù BYD M9 (Linghui M9) bản chạy dịch vụ đã xuất hiện tại các showroom trên toàn Trung Quốc nhưng hãng xe này vẫn chưa công bố giá bán chính thức.

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Vào hồi tháng 2/2026 đầu năm nay, hãng BYD đã tung ra những hình ảnh chính thức của mẫu MPV cỡ lớn mang tên Linghui M9. Đây thực chất là phiên bản giá rẻ của dòng xe M9, phục vụ thị trường taxi và dịch vụ gọi xe, đồng thời được bán dưới thương hiệu con Linghui của BYD. M9 là mẫu xe đầu bảng đồng thời là xe hybrid duy nhất của thương hiệu Linghui tính đến thời điểm hiện tại.
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Đến nay, những chiếc BYD Linghui M9 đã có mặt tại các đại lý ở Trung Quốc trước khi được chính thức được bán ra. Mặc dù xe đã xuất hiện tại các showroom Trung Quốc nhưng hãng vẫn chưa công bố giá bán. Thiết kế ngoại thất của mẫu MPV này tương đồng với BYD M9 DM-i dành cho khách hàng cá nhân, nhưng được bổ sung logo của thương hiệu Linghui và thay đổi ở một số chi tiết nhỏ.
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Lưới tản nhiệt của xe vẫn sử dụng cùng hình dáng và bố cục, nhưng các chi tiết mạ crôm có thiết kế khác biệt. Ở phía sau, xe tiếp tục sở hữu cụm đèn hậu với đồ họa "nút thắt Trung Hoa" bên trong, dải phản quang màu đỏ và thanh trang trí mạ crôm trên cản sau. Bên cạnh đó là bộ mâm hợp kim 18 inch, đi kèm lốp có thông số 235/60R18.
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Về kích thước, Linghui M9 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.200 x 1.970 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.045 mm, dài hơn 55 mm so với BYD M9 DM-i trong khi các thông số còn lại được giữ nguyên. Trọng lượng không tải của xe là 2.470 kg. Các trang bị tùy chọn của Linghui M9 bao gồm cửa sổ trời nhỏ, cửa sổ trời kép, kính không có chức năng riêng tư, chân gương chiếu hậu tích hợp camera và camera phía sau.
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Sức mạnh của Linghui M9 đến từ hệ truyền động hybrid sạc điện gồm máy xăng tăng áp 1.5L, một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và bộ pin Blade. Động cơ xăng có công suất tối đa 154 mã lực trong khi mô-tơ điện mạnh 268 mã lực. Hệ truyền động này không có gì thay đổi so với BYD M9 DM-i.
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Dung lượng pin của Linghui M9 hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, BYD M9 DM-i được trang bị bộ pin Blade dung lượng 20,39 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC đạt 100 km. Tương tự M9 DM-i, mẫu MPV chạy dịch vụ này cũng có hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến God's Eye do BYD phát triển và công nghệ kiểm soát thân xe thông minh DiSus.
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Linghui M9 thuộc một hệ sinh thái chuyên biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp, được xây dựng nhằm tách biệt mảng xe dịch vụ với các dòng xe cao cấp dành cho người dùng cá nhân. BYD thành lập thương hiệu chuyên biệt Linghui nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng của các dòng xe bán lẻ thông thường do mối liên hệ với dịch vụ gọi xe.
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Mẫu MPV thương mại mới xuất hiện như một lựa chọn thay thế cho người anh em BYD M9 DM-i vốn đang bị sụt giảm doanh số ở thị trường Trung Quốc. Mẫu BYD M9 cao cấp dành cho khách hàng cá nhân được bán tại Trung Quốc dưới tên gọi Xia. Xe ghi nhận doanh số 732 xe trong tháng 1/2026, giảm xuống còn 625 xe trong tháng 2. Doanh số tăng lên 897 xe trong tháng 3 trước khi giảm còn 648 xe trong tháng 5, theo dữ liệu từ China EV DataTracker.
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9.
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