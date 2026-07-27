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Chi tiết Maserati MC20 GT2 độc nhất vô nhị "thửa" riêng cho đại gia Đài Loan

Tâm Võ

Chiếc siêu xe Maserati MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị "hàng thửa" này được chế tác riêng cho một nhà sưu tập giàu có tại Đài Loan.

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Maserati vừa giới thiệu phiên bản độc nhất vô nhị của GT2 Stradale mang tên "Tribute to MC12" ở thị trường Đài Loan. Đây là phiên bản có một không hai được chế tác riêng cho một nhà sưu tập giàu có tại Đài Loan. Mẫu xe này lấy cảm hứng từ chiếc xe đua MC12 GT1 của đội đua Vitaphone Racing.
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Phiên bản độc nhất này được thực hiện bởi bộ phận cá nhân hóa Fuoriserie của Maserati, phối hợp cùng Centro Stile và đội ngũ kỹ sư tại Modena. Thiết kế ngoại thất của Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 tái hiện một trong những giai đoạn thành công nhất của thương hiệu Maserati.
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GT2 Stradale Tribute to MC12 tái hiện lại đường đua hiện đại khi chiếc MC12 GT1 từng 3 lần vô địch giải đua sức bền 24 Hours of Spa vào các năm 2005, 2006 và 2008, đồng thời 2 lần giành ngôi á quân vào các năm 2007 và 2009.
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Điểm nhấn nổi bật nhất của Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 là lớp sơn ngoại thất hai tông màu, kết hợp giữa màu đen Nero Essenza và xanh Digital Mint nhám. Điểm xuyết cho bộ cánh ngoại thất là những chi tiết màu vàng Giallo Avia Pervia.
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Phong cách phối màu này từng xuất hiện trên Maserati MC20 Leggenda vào năm 2024. Những người yêu thích Maserati cũng có thể nhận ra cách phối màu tương tự từng được sử dụng trên mẫu xe dành riêng cho đường đua MCXtrema từng ra mắt tại sự kiện Maserati International Rally 2025 tại Spa-Francorchamps.
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Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên màu sơn này được áp dụng cho GT2 Stradale. Ngoài cách phối màu đặc biệt, xe còn được trang bị gói khí động học bằng sợi carbon sơn bóng, bộ mâm khóa tâm màu đen Anodized Black và cùm phanh màu vàng tương phản.
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Khoang nội thất của Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 sử dụng ghế thể thao bọc Alcantara màu đen với logo cây đinh ba màu vàng trên tựa đầu, kết hợp dây đai an toàn xe đua bốn điểm thuộc gói Performance Plus.
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Đường chỉ khâu màu vàng xuất hiện trên vô lăng của chiếc siêu xe Maserati MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị này, mặt táp-lô, bệ trung tâm và táp-pi cửa, kết hợp các chi tiết ốp sợi carbon cùng bảng tên "Tribute to MC12".
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"Trái tim" của Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12 là động cơ V6 Nettuno tăng áp kép, dung tích 3.0L tương tự GT2 Stradale tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 8/2024. Động cơ sản sinh công suất tối đa 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp, truyền sức mạnh tới cầu sau.
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Nhà sưu tập đến từ Đài Loan đã nhận xe tại trụ sở lịch sử của Maserati trên đường Viale Ciro Menotti, thành phố Modena, Ý. Lễ bàn giao còn bao gồm chuyến tham quan riêng nhà máy Maserati, hành trình khám phá vùng Motor Valley thuộc Emilia và chuyến tham quan độc quyền bộ sưu tập Umberto Panini.
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Đáng tiếc là Maserati không công bố giá bán của chiếc xe độc bản GT2 Stradale Tribute to MC12 này. Tuy nhiên, vì được chế tác theo đơn đặt hàng riêng của đại gia đến từ Đài Loan và "không đụng hàng" nên xe chắc chắn sẽ không hề rẻ.
Video: Chi tiết siêu xe Maserati MC20 GT2 Stradale độc nhất vô nhị.
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