Ford Ranger hay Toyota Hilux - vì sao ngôi vương bán tải vẫn chưa đổi chủ?

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Toyota Hilux từng được xem là biểu tượng về độ bền và khả năng vận hành bỉ bỉ của phân khúc bán tải. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam nhiều năm qua đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi Ford Ranger liên tục dẫn đầu doanh số với khoảng cách ngày càng lớn.

Đặt lên bàn cân hai phiên bản dễ tiếp cận nhất với người tiêu dùng là một cầu 4X2 AT đang bán chính hãng tại Việt Nam, có thể thấy cuộc đối đầu không còn đơn thuần là "xe Mỹ đấu xe Nhật", mà là sự khác biệt trong triết lý phát triển sản phẩm.

Ngoại hình, thiết kế và trang bị

Nếu xét về ngoại hình, Ranger là mẫu xe có phần mang phong cách hiện đại và mạnh mẽ hơn. Đầu xe nổi bật với cụm đèn LED tạo hình chữ C, lưới tản nhiệt cỡ lớn và thân xe có nhiều đường gân dập nổi. Thiết kế này giúp Ranger giống một chiếc SUV cỡ lớn hơn là bán tải truyền thống.

Ford Ranger là mẫu xe bán tải mang phong cách hiện đại và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Toyota Hilux vẫn giữ phong cách thực dụng quen thuộc. Dù thế hệ mới đã được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt và hệ thống chiếu sáng sắc sảo hơn, tổng thể xe vẫn thiên về sự bền bỉ và ít thay đổi nhằm giữ đúng nhóm khách hàng vốn đã quen thuộc với mẫu xe này.

Nếu đặt lên bàn cân hai phiên bản 4x2 AT có mức giá gần như tương đương (Hilux Pro 2.8 giá 706 triệu đồng và Ranger XLS 2.0 giá 707 triệu đồng), Ranger tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt về giá trị trang bị.

Dù Toyota Hilux mới đã được tinh chỉnh thiết kế với lưới tản nhiệt và hệ thống chiếu sáng sắc sảo hơn, nhưng tổng thể xe vẫn thiên về sự bền bỉ và ít thay đổi.

Mẫu bán tải của Ford sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 12 inch đặt dọc sử dụng hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cụm đồng hồ kỹ thuật số, điều khiển giọng nói, kết nối xe từ xa thông qua ứng dụng FordPass, camera lùi cùng 6 túi khí. Xe còn được trang bị đèn pha LED, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, bậc bước lên xuống và hộp số tự động 10 cấp - một trong những lợi thế lớn nhất của Ranger trong phân khúc.

Ford Ranger XLS 2.0 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 12 inch đặt dọc sử dụng hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây,...

Ở phía đối diện, Toyota Hilux 4x2 AT vẫn duy trì triết lý thực dụng. Xe sử dụng màn hình giải trí cảm ứng kích thước nhỏ hơn, ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay một vùng, chìa khóa cơ, phanh tay cơ và cụm đồng hồ kết hợp màn hình đa thông tin. Bù lại, Hilux được trang bị động cơ diesel 2.8L cho công suất và mô-men xoắn cao hơn Ranger, đồng thời có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng và 7 túi khí. Tuy nhiên, xét trên tổng thể về tiện nghi phục vụ người dùng hàng ngày, Ranger vẫn tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn đáng kể.

Toyota Hilux 4x2 AT vẫn duy trì triết lý thực dụng với màn hình giải trí cảm ứng kích thước nhỏ, ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay một vùng, chìa khóa và phanh tay cơ...

Điểm đáng chú ý là Ford đã đưa nhiều trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV lên phiên bản Ranger XLS 4x2 AT, trong khi Toyota vẫn ưu tiên giữ cấu hình đơn giản nhằm tối ưu độ bền và chi phí khai thác. Điều này giúp Ranger hấp dẫn hơn với nhóm khách hàng cá nhân hoặc gia đình cần một chiếc bán tải vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngược lại, Hilux vẫn phù hợp với những người ưu tiên sức kéo, độ bền cơ khí và khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt hơn là trải nghiệm tiện nghi.

Khả năng vận hành

Ở khía cạnh vận hành, Toyota Hilux Pro 4x2 AT sở hữu lợi thế về sức mạnh thuần túy khi sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Thông số này giúp Hilux nhỉnh hơn Ranger về khả năng kéo tải, tăng tốc khi chở nặng hoặc di chuyển trên những cung đường đèo dốc. Đây cũng là lý do mẫu bán tải của Toyota từ lâu được nhiều doanh nghiệp và khách hàng thường xuyên vận hành ở điều kiện khắc nghiệt lựa chọn.

Toyota Hilux Pro 4x2 AT sở hữu lợi thế về sức mạnh thuần túy khi sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Tuy nhiên, nếu xét trên trải nghiệm sử dụng hàng ngày, Ford Ranger XLS 2.0 4x2 AT lại tạo được ưu thế nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng vận hành mượt mà. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Dù thông số thấp hơn Hilux, hộp số nhiều cấp giúp động cơ luôn duy trì dải vòng tua tối ưu, chuyển số nhanh và mượt hơn, đồng thời cải thiện khả năng tăng tốc ở dải tốc độ trung bình cũng như tiết kiệm nhiên liệu khi chạy đường trường. Đây là lợi thế đáng kể bởi Hilux vẫn sử dụng hộp số tự động 6 cấp truyền thống.

Sự khác biệt còn thể hiện ở cảm giác lái. Ranger được Ford tinh chỉnh theo hướng gần với SUV khi vô-lăng có độ chính xác cao, phản hồi tốt, hệ thống treo hấp thụ dao động hiệu quả và khả năng cách âm được cải thiện đáng kể. Trong điều kiện di chuyển trong đô thị hoặc cao tốc, mẫu bán tải Mỹ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ít rung lắc hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Trong khi đó, Hilux vẫn giữ chất xe bán tải truyền thống với hệ thống treo thiên về tải nặng, mang lại sự chắc chắn khi chở hàng nhưng độ êm ái không phải là thế mạnh.

Ford Ranger XLS 2.0 4x2 AT sử dụng động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp.

Ở phương diện an toàn, hai mẫu xe đều được trang bị đầy đủ các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Ranger XLS có 6 túi khí, trong khi Hilux Pro được trang bị 7 túi khí cùng gói công nghệ Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và ga tự động thích ứng, giúp mẫu xe Nhật chiếm ưu thế ở các tính năng hỗ trợ lái chủ động. Ngược lại, Ranger ghi điểm nhờ khả năng vận hành linh hoạt hơn với hộp số 10 cấp và triết lý phát triển hướng đến sự thoải mái cho cả công việc lẫn sử dụng gia đình.

Ranger XLS mang đến trải nghiệm toàn diện hơn khi kết hợp khả năng vận hành ổn định, hộp số hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý cùng cảm giác lái gần với một mẫu SUV.

Nhìn tổng thể, Hilux Pro phù hợp với những khách hàng đặt ưu tiên hàng đầu vào sức kéo, khả năng chịu tải và độ bền của hệ truyền động. Trong khi đó, Ranger XLS mang đến trải nghiệm toàn diện hơn khi kết hợp khả năng vận hành ổn định, hộp số hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý cùng cảm giác lái gần với một mẫu SUV. Chính sự cân bằng này đã góp phần giúp Ford Ranger duy trì sức hút với nhóm khách hàng cá nhân và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp.

“Ngôi vương” khó soán ngôi

Nếu doanh số là thước đo rõ ràng nhất cho sức cạnh tranh của một mẫu xe, Ford Ranger vẫn đang tạo ra khoảng cách rất khó san lấp tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2025, mẫu bán tải của Ford đạt doanh số 18.692 xe, bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại. Toyota Hilux chỉ bán được 3.501 xe, tức chưa bằng 1/5 lượng xe Ranger bàn giao đến tay khách hàng. Không chỉ dẫn đầu, Ranger còn gần như một mình định nghĩa lại phân khúc bán tải khi chiếm hơn một nửa thị phần trong nhiều năm liên tiếp.

Trong năm 2025, mẫu bán tải của Ford đạt doanh số 18.692 xe, bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại. Toyota Hilux chỉ bán được 3.501 xe, tức chưa bằng 1/5 lượng xe Ranger bàn giao đến tay khách hàng.

Bước sang năm 2026, Toyota Hilux cho thấy tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau khi ra mắt thế hệ mới và nguồn cung được ổn định. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hilux đạt 3.981 xe, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, Ford Ranger vẫn giữ vị trí số một với 6.986 xe bán ra, chiếm khoảng 54% thị phần xe bán tải. Khoảng cách gần 3.000 xe sau nửa năm cho thấy Hilux đã thu hẹp đáng kể nhưng vẫn còn khá xa để có thể lật đổ vị thế dẫn đầu của đối thủ Mỹ.

Điều đáng nói là lợi thế của Ranger không chỉ đến từ thương hiệu Ford, mà còn xuất phát từ cách mẫu xe này đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Trong nhiều năm, bán tải không còn đơn thuần là phương tiện chở hàng mà dần trở thành chiếc xe phục vụ cả gia đình. Người mua hiện nay quan tâm nhiều hơn đến tiện nghi, công nghệ, khả năng vận hành trên đường nhựa và hình ảnh chiếc xe khi sử dụng hàng ngày. Đây chính là những yếu tố Ranger tạo được khác biệt với thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và cảm giác điều khiển gần với SUV hơn là một mẫu bán tải truyền thống.

Bước sang năm 2026, Toyota Hilux cho thấy tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau khi ra mắt thế hệ mới và nguồn cung được ổn định. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hilux đạt 3.981 xe, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Toyota Hilux vẫn trung thành với triết lý thực dụng vốn đã làm nên tên tuổi trên toàn cầu. Độ bền, khả năng chịu tải, sức kéo lớn và giá trị bán lại ổn định tiếp tục là những điểm mạnh khó phủ nhận. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhóm khách hàng sử dụng bán tải cho mục đích cá nhân ngày càng đông, khiến những ưu điểm truyền thống của Hilux không còn tạo ra khoảng cách quá lớn như trước. Người dùng sẵn sàng ưu tiên một chiếc xe nhiều công nghệ, tiện nghi và dễ sử dụng hàng ngày hơn là chỉ tập trung vào độ bền cơ khí.

Yếu tố giá bán cũng góp phần tạo nên khác biệt. Dù nhiều phiên bản Hilux có mức giá cạnh tranh, Ford Ranger lại được đánh giá cao hơn về "giá trị trên từng đồng tiền bỏ ra". Trong cùng tầm giá, khách hàng có thể sở hữu màn hình lớn hơn, hộp số tự động 10 cấp, khoang nội thất hiện đại cùng nhiều tiện nghi vốn chỉ xuất hiện trên SUV. Chính cảm giác "mua được nhiều xe hơn với cùng số tiền" giúp Ranger duy trì sức hút mạnh mẽ, đặc biệt với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Thành công của Ranger không chỉ đến từ thương hiệu Ford, mà còn xuất phát từ cách mẫu xe này đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng Việt Nam. chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện chở hàng mà còn phục vụ cả gia đình.

Không thể phủ nhận Toyota Hilux đang trở lại mạnh mẽ và tạo áp lực lớn hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, để soán ngôi Ford Ranger tại Việt Nam, Hilux không chỉ cần một sản phẩm tốt hơn mà còn phải thay đổi được tâm lý tiêu dùng của khách hàng trong phân khúc bán tải. Khi Ranger đã xây dựng được hình ảnh một mẫu xe vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình với hệ sinh thái đại lý rộng, nguồn phụ tùng dồi dào và giá trị sử dụng cao, khoảng cách về doanh số sẽ rất khó bị san lấp trong ngắn hạn. Vì vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, "ngôi vương" của Ford Ranger vẫn chưa có dấu hiệu bị lung lay, dù cuộc cạnh tranh với Toyota Hilux đã hấp dẫn hơn nhiều so với những năm trước.