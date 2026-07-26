Ford nhờ AI "hồi sinh" Aurora 1964, xế cổ điển nhưng ngập công nghệ

Phát minh gel tái tạo men răng giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng Các nhà khoa học tạo ra loại gel không chứa fluoride giúp phục hồi men răng, giảm nhạy cảm và bảo vệ răng khỏi tổn thương trong cuộc sống hàng ngày.

Mazda CX-30 và Mazda3 hot hơn với động cơ "chấm lớn", ADAS xịn sò Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.

Lần đầu tiên robot hình người thực hiện phẫu thuật trên động vật sống Lần đầu tiên trong lịch sử, các robot hình người dưới sự điều khiển của bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật trên lợn sống.

Honda Việt Nam tham gia cuộc đua xe cũ chính hãng với nền tảng U-Select Honda Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động chuyên trang U-Select, nền tảng dành riêng cho hoạt động mua bán và đổi xe Honda đã qua sử dụng.

Toyota Sequoia 2027 nâng cấp, thêm bản địa hình như bán tải Tundra Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp bổ sung màn hình lớn hơn trên toàn bộ các phiên bản, cùng với camera hành trình có giới hạn ghi hình bất thường.

Lý do Liên Xô khai tử dự án chế tạo siêu chiến hạm Sovetsky Soyuz Liên Xô từng ấp ủ những chiến hạm khổng lồ để cạnh tranh với các cường quốc hàng hải, nhưng rồi bất ngờ dừng lại.

Toyota đăng ký sáng chế giúp bảo vệ pin xe bán tải điện chạy địa hình Toyota vừa đăng ký sáng chế mới, hé lộ giải pháp nhằm giảm tác động của hiện tượng xoắn khung gầm lên bộ pin xe điện cấu trúc khung rời (ladder frame).

Mitsubishi Pajero 2027 mới lộ nội thất, hé lộ nhiều chi tiết đáng tiền Mitsubishi Motors mới đây đã công bố loạt hình ảnh teaser của Pajero thế hệ mới, trong đó lần đầu tiên hé lộ một phần khoang nội thất hứa hẹn nâng cấp đáng giá.

Toyota Crown 2027 ra mắt - khởi điểm từ 41.640 USD, tăng 200 USD Toyota Crown 2027 được nâng cấp với hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm, kết hợp máy xăng 2.5L cùng 2 mô-tơ điện. Giá xe khởi điểm từ 41.640 USD tại Mỹ.