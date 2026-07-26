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Ford nhờ AI "hồi sinh" Aurora 1964, xế cổ điển nhưng ngập công nghệ

Hải Nam

Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.

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Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô, từ thiết kế, phát triển sản phẩm đến sản xuất, dịch vụ khách hàng và tiếp thị. Nhân dịp National AI Day (Ngày Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia) tại Mỹ vừa diễn ra vào ngày 16/7 vừa qua, hãng xe Ford đã lựa chọn một cách tiếp cận khác biệt.
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Thay vì giới thiệu những phần mềm AI hay công nghệ hỗ trợ lái mới nhất, hãng xe Mỹ sử dụng các công cụ làm phim ứng dụng AI tạo sinh để dựng nên màn ra mắt của một trong những mẫu xe ý tưởng táo bạo nhất của mình từ thập niên 1960. Kết quả là một đoạn phim quảng bá mang phong cách quảng cáo cổ điển, xoay quanh mẫu xe ý tưởng Ford Aurora 1964.
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Chiếc xe lần đầu được trưng bày tại Hội chợ Thế giới New York năm 1964, nơi Ford giới thiệu nhiều thiết kế thử nghiệm nhằm hình dung tương lai của ngành giao thông. Dựa trên các bức ảnh lưu trữ, bản vẽ thiết kế, tài liệu báo chí lịch sử cùng kỹ thuật sản xuất có sự hỗ trợ của AI, đoạn phim tái hiện cách Ford có thể đã giới thiệu Aurora nếu các công cụ làm phim hiện đại tồn tại cách đây hơn 60 năm.
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Trong khi đoạn phim ứng dụng AI thu hút nhiều sự chú ý, điều đáng nói hơn lại chính là bản thân mẫu xe ý tưởng này. Nhiều công nghệ và ý tưởng thiết kế xuất hiện trên Aurora sau đó đã được hiện thực hóa trên các mẫu xe thương mại, dù phải mất hàng chục năm mới trở thành hiện thực.
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Aurora chưa bao giờ được định hướng sản xuất thương mại. Đây là một phần trong chương trình xe ý tưởng "X-Car" của Ford, nơi các nhà thiết kế và kỹ sư được tự do thử nghiệm những phong cách thiết kế, công nghệ và ý tưởng khoang nội thất mới mà không bị giới hạn bởi các yêu cầu của xe sản xuất hàng loạt. Tuy chỉ tồn tại dưới dạng nguyên mẫu, nhưng Aurora đã đưa ra nhiều ý tưởng đi trước thời đại.
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Một trong những điểm đáng chú ý nhất là hệ thống dẫn đường sơ khai, xuất hiện từ rất lâu trước khi công nghệ định vị GPS ra đời. Mẫu xe cũng được trang bị nóc kính có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ chỉ bằng một nút bấm. Vào năm 1964, đây là công nghệ gần như không tưởng, nhưng ngày nay kính điện sắc đã được ứng dụng trên nhiều mẫu xe cao cấp.
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Bên trong khoang lái, Ford hình dung một không gian giống phòng khách hơn là một chiếc wagon truyền thống. Aurora sở hữu nhiều vùng điều hòa độc lập, khoang làm mát đồ uống, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau, ghế ngồi kiểu lounge cùng không gian rộng rãi để hành khách có thể thư giãn trong suốt hành trình. Hiện nay, nhiều trang bị tương tự đã trở nên phổ biến trên các mẫu SUV cao cấp, sedan hạng sang và xe đa dụng phục vụ khách hàng VIP.
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Không gian nội thất rộng rãi đến từ kích thước tổng thể rất lớn. Ford Aurora dài 5.766 mm với trục cơ sở 3.327 mm. Để so sánh, Ford Expedition MAX phiên bản trục cơ sở kéo dài hiện nay có chiều dài 5.631 mm và trục cơ sở 3.340 mm. Điều này cho thấy Aurora vẫn là một mẫu xe có kích thước rất lớn ngay cả khi so với các mẫu SUV hiện đại.
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Một chi tiết đáng chú ý khác là vô-lăng dạng yoke thay cho vô-lăng tròn truyền thống. Ford từng giới thiệu thiết kế này cùng hệ thống lái chỉ cần khoảng nửa vòng quay từ khóa trái sang khóa phải, một ý tưởng khá tương đồng với hệ thống lái điện tử steer-by-wire mà Tesla áp dụng trên Cybertruck sau nhiều thập kỷ.
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Dù vô-lăng yoke vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong ngành ôtô, đây là một ví dụ cho thấy Aurora đã dự đoán trước một số xu hướng phát triển trong tương lai. Ford từng hình dung Aurora sẽ có một khoang riêng dành cho trẻ em, ngăn cách với phần còn lại của nội thất bằng vách kính đóng mở bằng điện, đi kèm hệ thống điều hòa và âm thanh riêng.
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Mẫu xe cũng được trang bị ghế xoay và các dải trang trí ngoại thất phát sáng bằng công nghệ điện phát quang (electroluminescent), những chi tiết vẫn chủ yếu chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ý tưởng do những hạn chế về tính thực tiễn, chi phí và quy định an toàn. Giống như nhiều mẫu xe ý tưởng khác, Aurora không được tạo ra để dự báo chính xác một mẫu xe thương mại trong tương lai.
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Thay vào đó, đây là nền tảng để Ford thử nghiệm những công nghệ và triết lý thiết kế mới có thể được ứng dụng trên các sản phẩm sau này. Nhìn lại sau hơn 60 năm, Aurora cho thấy nhiều sáng kiến từng được xem là viễn tưởng cuối cùng đã trở thành hiện thực, trong khi một số khác vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô thế giới.
Video: Ford dùng AI "hồi sinh" xe ý tưởng 1964 với hàng loạt công nghệ.
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