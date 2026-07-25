Phát minh gel tái tạo men răng giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng

Tổn thương men răng là một trong những nguyên nhân chính gây sâu răng và các bệnh răng miệng khác, ảnh hưởng đến gần 50% dân số toàn cầu. Sức khỏe răng miệng kém cũng có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tổng thể, bao gồm tiểu đường và bệnh tim mạch.

Men răng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng nhưng cơ thể không tự tái tạo khi bị mất.

Men răng là lớp phủ cứng bên ngoài bảo vệ răng khỏi áp lực, thay đổi nhiệt độ, axit và sự mài mòn hàng ngày. Mặc dù là mô cứng nhất trong cơ thể người, men răng không chứa tế bào sống và không thể tự phục hồi một khi đã bị mất đi.

Các nhà khoa học tại Trường Dược và Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường thuộc Đại học Nottingham (Anh) đã tạo ra loại gel mô phỏng các quá trình sinh học hình thành men răng một cách tự nhiên.

Loại gel này có thể phục hồi men răng bị suy yếu do mất khoáng chất hoặc bị ăn mòn, củng cố men răng vẫn còn khỏe mạnh và giúp bảo vệ răng khỏi những tổn thương trong tương lai.

Loại gel này được làm từ các protein được thiết kế để tái tạo các chức năng quan trọng của các protein tự nhiên tham gia vào quá trình phát triển men răng ở trẻ sơ sinh.

Sau khi gel được bôi lên răng, nó tạo thành một lớp phủ mỏng nhưng bền chắc, thấm sâu vào bề mặt răng và lấp đầy các vết nứt nhỏ, lỗ mọt và các vùng bị hư hại khác. Lớp phủ này sau đó đóng vai trò như một khung đỡ để tái tạo cấu trúc khoáng chất của men răng.

Vật liệu này hút các ion canxi và photphat từ nước bọt và sử dụng chúng để hướng dẫn sự hình thành có kiểm soát các tinh thể khoáng chất mới. Quá trình này được gọi là khoáng hóa ngoại vi.

Gel có tác dụng thu hút các ion canxi và photphat trong nước bọt để tái cấu trúc có kiểm soát giúp hình thành lại men răng.

Nói một cách đơn giản, các tinh thể mới phát triển theo hướng phù hợp với cấu trúc hiện có của răng, cho phép chúng kết nối với mô tự nhiên bên dưới thay vì tạo thành một lớp phủ riêng biệt, kém tổ chức.

Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển có tổ chức này giúp bề mặt được sửa chữa phục hồi cả cấu trúc vi mô và các đặc tính vật lý của men răng khỏe mạnh.

Vật liệu này cũng có thể giúp những người bị lộ ngà răng. Ngà răng là lớp mềm hơn nằm bên dưới men răng, và nó có thể bị lộ ra khi men răng bị mòn hoặc nướu bị tụt. Việc lộ ngà răng có thể gây ra hiện tượng nhạy cảm mạnh với nhiệt độ nóng, lạnh, vị ngọt hoặc khi chạm vào.

Khi được bôi lên ngà răng bị lộ, gel có thể tạo ra một lớp khoáng chất giống men răng trên bề mặt giúp giảm độ nhạy cảm của răng đồng thời tạo ra một bề mặt chắc chắn hơn để các phục hình nha khoa bám dính.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm vật liệu tái tạo trong điều kiện mô phỏng các tác động mà răng phải chịu trong cuộc sống hàng ngày như chải răng nhiều lần, lực nhai và tiếp xúc với thực phẩm có tính axit...

Kết quả cho thấy mô được phục hồi thể hiện đặc tính cơ học tương tự như men răng tự nhiên khỏe mạnh, cho thấy nó có thể đủ bền để sử dụng trong nha khoa thực tế.

GS Alvaro Mata, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Y sinh và Vật liệu sinh học, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết, loại gel này an toàn, có thể được áp dụng dễ dàng và nhanh chóng.

Nhóm nghiên cứu đã bắt đầu tiến hành thương mại hóa thông qua công ty khởi nghiệp Mintech-Bio.

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