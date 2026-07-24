Mercedes-Benz GLC EV chạy 713 km/sạc lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam

Tuổi đời trung bình của những chiếc ôtô điện tại thị trường Trung Quốc khoảng 1,8 năm trong khi con số tương ứng của xe dùng động cơ đốt trong là 8,2 năm.
Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.
Màu sơn Spectraflair trên Bentley Continental GT mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, tại xưởng sơn của Bentley tại Crewe, Anh.
Hơn 2.000 tình nguyện viên đang hỗ trợ các nhà khoa học Ba Lan phục dựng bộ xương của Mastodonsaurus, một loài săn mồi dưới nước thời tiền sử.
Nghiên cứu mới về tuyến ức mở ra hy vọng kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa ung thư qua các liệu pháp tái tạo cơ quan miễn dịch quan trọng này.
Thương hiệu xe sang Anh quốc Range Rover mới đây đã chính thức xác nhận bổ sung thành viên thứ 5 vào danh mục sản phẩm với tên gọi Range Rover GT thuần điện.
Vương Hồng là nữ ứng viên duy nhất dự kiến nhận Huy chương Fields tại ICM 2026, với thành tựu giải quyết Giả thuyết Kakeya trong không gian 3D.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.
Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.