Mercedes-Benz GLC EV chạy 713 km/sạc lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam

Người dùng ôtô điện tại Trung Quốc đổi xe nhanh như thay điện thoại mới Tuổi đời trung bình của những chiếc ôtô điện tại thị trường Trung Quốc khoảng 1,8 năm trong khi con số tương ứng của xe dùng động cơ đốt trong là 8,2 năm.

Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Người trí thức hy sinh vì đất nước Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.

Bí ẩn màu sơn Spectraflair độc bản trên Bentley Continental GT mới Màu sơn Spectraflair trên Bentley Continental GT mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, tại xưởng sơn của Bentley tại Crewe, Anh.

Phục dựng bộ xương khổng lồ của loài lưỡng cư khổng lồ thời tiền sử Hơn 2.000 tình nguyện viên đang hỗ trợ các nhà khoa học Ba Lan phục dựng bộ xương của Mastodonsaurus, một loài săn mồi dưới nước thời tiền sử.

Tuyến ức và cuộc cách mạng trong chống lão hóa và ung thư Nghiên cứu mới về tuyến ức mở ra hy vọng kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa ung thư qua các liệu pháp tái tạo cơ quan miễn dịch quan trọng này.

Range Rover xác nhận có dòng xe thứ 5 mang tên Range Rover GT Thương hiệu xe sang Anh quốc Range Rover mới đây đã chính thức xác nhận bổ sung thành viên thứ 5 vào danh mục sản phẩm với tên gọi Range Rover GT thuần điện.

GS Vương Hồng – Ứng viên sáng giá giành Huy chương Fields 2026 Vương Hồng là nữ ứng viên duy nhất dự kiến nhận Huy chương Fields tại ICM 2026, với thành tựu giải quyết Giả thuyết Kakeya trong không gian 3D.

Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng chính thức ra mắt Việt Nam Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.

Jaguar Land Rover triệu hồi hơn 1,4 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.