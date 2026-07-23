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Honda Civic FE e:HEV S+ SHIFT từ 980 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Hải Nam

Honda vừa ra mắt Civic e:HEV 2026 tại thị trường Thái Lan với ba cấu hình EL, EL+ và RS, giá bán từ 949.000 - 1.259.000 baht (khoảng từ 740-980 triệu đồng).

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Honda Civic e:HEV 2026 ra mắt thị trường Thái Lan với ba cấu hình EL, EL+ và RS, giá bán từ 949.000 đến 1.259.000 baht (khoảng 740-980 triệu đồng). Bản nâng cấp mới được bổ sung một số công nghệ hỗ trợ lái, trong khi phiên bản RS có thêm hệ thống S+ Shift mô phỏng quá trình chuyển số 8 cấp nhằm tăng cảm giác lái.
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Trên phiên bản EL+, Honda bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù Blind Spot Information (BSI) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Cross Traffic Monitor (CTM). Hai trang bị này cũng xuất hiện trên bản RS.
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Riêng bản EL không thay đổi về trang bị. Cả ba phiên bản đều loại bỏ màu bạc Lunar Silver Metallic. Bản RS được bổ sung màu xám Urban Grey Pearl, đồng thời chuyển từ màu đỏ Ignite Red sang đỏ ánh ngọc Blazing Red Pearl.
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Dù có thêm BSI và CTM, Civic e:HEV 2026 tại Thái Lan vẫn chưa được trang bị camera toàn cảnh 360 độ. Điểm đáng chú ý nhất trên Civic e:HEV RS là hệ thống Honda S+ Shift, mô phỏng hộp số 8 cấp dù hệ truyền động hybrid của xe không sử dụng hộp số tự động biến mô truyền thống.
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Honda cũng cung cấp gói phụ kiện RED Concept cho 90 chiếc Civic e:HEV RS đầu tiên sử dụng màu đỏ Blazing Red Pearl. Gói trang bị này gồm logo Honda màu đen, bậc cửa LED phát sáng và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép sơn đen mờ. Gói phụ kiện được cung cấp miễn phí, không làm thay đổi giá bán của bản RS tiêu chuẩn.
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Honda Civic e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L chu trình Atkinson, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Động cơ kết hợp cùng hai mô-tơ điện, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số e-CVT và bộ pin lithium-ion 72 cell đặt dưới hàng ghế sau.
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Theo thông số công bố, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,3 lít/100 km. Civic e:HEV có ba chế độ vận hành gồm Engine Drive, Hybrid Drive và EV Drive. Ở chế độ thuần điện, xe có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h tùy theo mức năng lượng của pin.
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Kích thước tổng thể của Civic FE lần lượt là 4.678 mm dài, 1.802 mm rộng và 1.415 mm cao, chiều dài cơ sở 2.733 mm. Hệ thống treo trước dạng McPherson, treo sau đa liên kết, đi kèm bốn chế độ lái gồm ECON, Normal, Sport và Individual.
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Về trang bị, phiên bản EL tiêu chuẩn được trang bị đèn LED, mâm 17 inch, màn hình trung tâm 9 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động cùng gói an toàn Honda Sensing.
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Bản EL+ của Civic e:HEV 2026 thế hệ mới tại Thái Lan cũng được bổ sung ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, gương chống chói tự động, sạc không dây, cảm biến trước sau, BSI và CTM.
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Trong khi đó, bản RS có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, âm thanh BOSE 12 loa, điều hòa tự động hai vùng, nội thất da kết hợp da lộn, đèn viền màu đỏ, chìa khóa dạng thẻ và mâm hợp kim 18 inch. Dự đoán, sau Thái Lan và một số các thị trường Đông Nam Á khác, mẫu xe này cũng sẽ sớm về Việt Nam.
Video: Giới thiệu Honda Civic FE e:HEV S+ SHIFT 2026 mới.
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