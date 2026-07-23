Honda Civic FE e:HEV S+ SHIFT từ 980 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Ngày 20-21/7 vừa qua, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 ôtô điện VinFast tới thị trường châu Âu và khu vực.
Nghiên cứu mới từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra rằng uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.
Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.
Nghiên cứu mới về tuyến ức mở ra hy vọng kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa ung thư qua các liệu pháp tái tạo cơ quan miễn dịch quan trọng này.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.
Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.
Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.