Honda Civic FE e:HEV S+ SHIFT từ 980 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Hơn 5.000 ôtô điện VinFast rời cảng Hải Phòng tới châu Âu và khu vực Ngày 20-21/7 vừa qua, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 ôtô điện VinFast tới thị trường châu Âu và khu vực.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ công bố lượng cà phê tối ưu mỗi ngày cho sức khỏe Nghiên cứu mới từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra rằng uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.

Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Người trí thức hy sinh vì đất nước Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.

Tuyến ức và cuộc cách mạng trong chống lão hóa và ung thư Nghiên cứu mới về tuyến ức mở ra hy vọng kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa ung thư qua các liệu pháp tái tạo cơ quan miễn dịch quan trọng này.

Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng chính thức ra mắt Việt Nam Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.

Jaguar Land Rover triệu hồi hơn 1,4 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.

Mitsubishi Xforce HEV lắp ráp ở Indonesia, rộng cửa về Việt Nam Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.

Màng bọc từ vỏ bí đỏ giúp bảo quản thực phẩm an toàn, giữ tươi 20 ngày Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.

Toyota Tundra 2027 thêm lựa chọn tiết kiệm hơn cho dân mê off-road Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.