Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng chính thức ra mắt Việt Nam

Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.
Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát triển một công cụ AI có thể giúp dự đoán các vấn đề tim mạch nghiêm trọng nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.
Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.
Trong khi các tấm pin mặt trời thương mại hiện nay chỉ có hiệu suất chuyển đổi khoảng 25%, Công ty LONGi tuyên bố sản phẩm của họ có hiệu suất 35,5%.
Đội tuyển IMO Việt Nam đạt thành tích ấn tượng, song cần đầu tư dài hạn cho phát triển nhân tài và môi trường nghiên cứu toán học bền vững.
Freelander 8 tại Trung Quốc tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) lăn bánh tới 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Giữa đảo quốc Madagascar tồn tại một mê cung đá kỳ lạ với những đỉnh nhọn sắc như lưỡi dao, gần như không thể đi bộ xuyên qua.