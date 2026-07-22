Range Rover xác nhận có dòng xe thứ 5 mang tên Range Rover GT

Cạn kiệt oxy trong nước đe dọa sự sống và ổn định khí hậu Trái đất Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học UC San Diego đưa ra cảnh báo, oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi đại dương và các hệ thống nước ngọt, có khả năng đẩy hành tinh vào "tình trạng nguy hiểm".

Công nghệ pin thân nhiệt mới giúp các thiết bị đeo không cần pin Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.

Honda Super-One - ôtô điện hộp diêm sắp ra mắt Indonesia, có về Việt Nam Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.

SUV địa hình Hyundai hoàn toàn mới lộ diện, Land Rover Defender dè chừng Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.

Kymco People R 125 ra mắt Việt Nam, xe ga Đài Loan đắt hơn cả Honda SH Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.

Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.

Công nghệ AI mới dự đoán bệnh tim trước 15 năm qua xét nghiệm máu Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát triển một công cụ AI có thể giúp dự đoán các vấn đề tim mạch nghiêm trọng nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.

BYD Qin Plus DM-i bị điều tra vì cháy rụi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Công nghệ pin mặt trời siêu hiệu quả của LONGi đạt 35,5% Trong khi các tấm pin mặt trời thương mại hiện nay chỉ có hiệu suất chuyển đổi khoảng 25%, Công ty LONGi tuyên bố sản phẩm của họ có hiệu suất 35,5%.