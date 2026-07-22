Suzuki Hayabusa 2027 - "thần gió" thay áo mới, giá hơn nửa tỷ đồng

Cạn kiệt oxy trong nước đe dọa sự sống và ổn định khí hậu Trái đất Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học UC San Diego đưa ra cảnh báo, oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi đại dương và các hệ thống nước ngọt, có khả năng đẩy hành tinh vào "tình trạng nguy hiểm".

Công nghệ pin thân nhiệt mới giúp các thiết bị đeo không cần pin Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.

Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.

Công nghệ AI mới dự đoán bệnh tim trước 15 năm qua xét nghiệm máu Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát triển một công cụ AI có thể giúp dự đoán các vấn đề tim mạch nghiêm trọng nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.

BYD Qin Plus DM-i bị điều tra vì cháy rụi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Công nghệ pin mặt trời siêu hiệu quả của LONGi đạt 35,5% Trong khi các tấm pin mặt trời thương mại hiện nay chỉ có hiệu suất chuyển đổi khoảng 25%, Công ty LONGi tuyên bố sản phẩm của họ có hiệu suất 35,5%.

Thầy giáo có bài toán vào IMO: Muốn có nhà Toán học, không chỉ ở huy chương Đội tuyển IMO Việt Nam đạt thành tích ấn tượng, song cần đầu tư dài hạn cho phát triển nhân tài và môi trường nghiên cứu toán học bền vững.

Freelander 8 của Chery và Jaguar Land Rover về đại lý, chờ mở bán Freelander 8 tại Trung Quốc tích hợp kiến ​​trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) lăn bánh tới 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.

Rừng đá Tsingy de Bemaraha: Kỳ quan thiên nhiên hiểm trở nhất thế giới Giữa đảo quốc Madagascar tồn tại một mê cung đá kỳ lạ với những đỉnh nhọn sắc như lưỡi dao, gần như không thể đi bộ xuyên qua.