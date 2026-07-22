Chỉ cần 3.000 bước mỗi ngày để bảo vệ não khỏi Alzheimer

Các tác giả nghiên cứu đã tiến hành đánh giá dữ liệu từ 296 người tham gia thuộc Nghiên cứu Lão hóa Não bộ Harvard. Độ tuổi trung bình của nhóm đối tượng thử nghiệm là 73, tất cả đều có nhận thức bình thường tại thời điểm bắt đầu theo dõi.

Để đo lường thực tế, các nhà khoa học yêu cầu người tham gia đeo thiết bị đếm bước chân mỗi ngày. Đồng thời, họ áp dụng kỹ thuật chụp quét não hiện đại nhằm theo dõi mức độ tích tụ của hai thành phần là mảng bám amyloid và protein tau. Trong y học, đây được coi là hai "thủ phạm" chính trực tiếp tàn phá tế bào thần kinh và dẫn đến bệnh Alzheimer.

Kết quả phân tích cho thấy, việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên liên kết chặt chẽ với tốc độ tích tụ protein tan chậm hơn tại vùng vỏ não. Đi kèm với đó là tốc độ suy giảm nhận thức cũng diễn ra chậm hơn đáng kể theo thời gian.

Đáng chú ý, thói quen vận động mang lại hiệu quả bảo vệ não rõ nhất ở những người đã có sẵn nhiều mảng bám amyloid (mảng protein độc hại) trong não. Mảng bám này vốn là "ngòi nổ" kéo theo sự tích tụ của protein tau, gây tổn thương trực tiếp đến các tế bào thần kinh.

Nghiên cứu ghi nhận cơ chế bảo vệ bộ não bắt đầu xuất hiện rõ ràng khi người tham gia đạt mức vận động khoảng 3.000 đến 5.000 bước mỗi ngày. Các chỉ số đo lường cho thấy hiệu quả làm chậm suy giảm nhận thức tiếp tục tăng lên khi số lượng bước chân hàng ngày gia tăng.

Ngược lại, ở nhóm người ít vận động có mức tích tụ amyloid cao, tốc độ suy giảm chức năng nhận thức diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần. Tình trạng teo vùng đồi mồi, khu vực não bộ đóng vai trò trung tâm lưu giữ ký ức, cũng tiến triển nhanh chóng ở nhóm đối tượng này.

Phát hiện này mở ra hy vọng lớn cho những người mang nguy cơ di truyền cao đối với bệnh Alzheimer. (Nguồn: Shutterstock)

TS Jasmeer Chhatwal, nhà thần kinh học tại MGH đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh kết quả này chứng minh việc duy trì lối sống vận động hoàn toàn có thể làm thay đổi quỹ đạo phát triển của bệnh Alzheimer. Ông cho biết, ngay cả những hoạt động thể chất khiêm tốn như đi bộ vài nghìn bước mỗi ngày cũng mang lại giá trị lâm sàng to lớn trong việc bảo vệ tế bào thần kinh, đặc biệt đối với những cá nhân đã xuất hiện các dấu hiệu sinh học nguy cơ cao trong não.

Bệnh Alzheimer hiện là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hội chứng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi trên toàn thế giới. Việc phát hiện các giải pháp can thiệp phi dược lý như thói quen đi bộ hàng ngày mang ý nghĩa thực tiễn rất cao, giúp cộng đồng dễ dàng áp dụng mà không tốn kém chi phí.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng các đợt theo dõi quy mô lớn hơn nhằm xác định cụ thể cơ chế sinh học giúp vận động thể chất ngăn chặn sự lan rộng của protein tau trong cấu trúc não bộ.