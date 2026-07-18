Thói quen ăn đồ ăn nhanh khiến một thiếu niên bị mù vĩnh viễn

Năm 14 tuổi, một nam thiếu niên (sống tại Bristol, Anh) đến gặp bác sĩ gia đình và phàn nàn rằng mình luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm máu lúc đó cho thấy cậu bị thiếu máu và có nồng độ vitamin B12 cực thấp. Các bác sĩ đã tiêm bổ sung vitamin B12 và đưa ra các lời khuyên về việc cải thiện chế độ ăn uống hàng ngày cho cậu.

Tuy nhiên, cậu thiếu niên đã không tuân thủ các hướng dẫn dinh dưỡng này. Sang tuổi 15, tai và mắt của cậu bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng rõ rệt. Thời điểm đó, các bác sĩ đã tiến hành chụp MRI và khám mắt toàn diện nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể nào.

Đến năm 17 tuổi, thị lực của cậu đã suy giảm nghiêm trọng đến mức mù hoàn toàn. Khi tiến hành kiểm tra sâu hơn, các bác sĩ phát hiện dây thần kinh thị giác của cậu đã bị tổn thương nặng nề. Ngoài ra, cơ thể cậu cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng đồng, vitamin D và có mật độ khoáng xương cực kỳ thấp.

Khi các bác sĩ gặng hỏi kỹ hơn về thói quen ăn uống, cậu thiếu niên mới thú nhận một sự thật giật mình: kể từ khi bước vào cấp hai, cậu hoàn toàn không ăn các loại trái cây hay rau củ quả.

Suất ăn hàng ngày của cậu chỉ xoay quanh: Khoai tây chiên, khoai tây lát đóng hộp hiệu Pringles. Bánh mì trắng ăn kèm với vài lát thịt nguội hoặc xúc xích heo chế biến sẵn.

Mặc dù có chế độ ăn cực kỳ mất cân bằng, cậu thiếu niên lại không hề bị béo phì hay sụt cân quá mức, cân nặng và chiều cao của cậu vẫn phát triển hoàn toàn bình thường. Điều này khiến gia đình chủ quan và không phát hiện ra tình trạng suy dinh dưỡng thể ẩn vô cùng nguy hiểm bên trong cơ thể cậu.

Các bác sĩ chẩn đoán cậu mắc chứng bệnh thần kinh thị giác do dinh dưỡng. Đây là tình trạng các sợi thần kinh thị giác dần chết đi do cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là các vitamin nhóm B và đồng. Các chất này vốn đóng vai trò dọn dẹp các độc tố trong mắt; khi không có chúng, độc tố sẽ tích tụ lại và phá hủy dần dây thần kinh.

Thông thường, chứng mất thị lực này hoàn toàn có thể đảo ngược và chữa lành nếu người bệnh phát hiện và bổ sung dinh dưỡng kịp thời ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, vì cậu thiếu niên đã duy trì chế độ ăn độc hại này liên tục trong nhiều năm nên các sợi thần kinh thị giác đã chết hoàn toàn và không thể phục hồi, bất chấp việc các bác sĩ đã tích cực bổ sung dưỡng chất sau đó. Giờ đây, cậu chỉ còn một chút thị lực ngoại biên ở rìa mắt, còn vùng nhìn chính diện ở giữa đã hoàn toàn là những đốm đen, khiến cậu không thể đọc sách, lái xe hay nhận diện khuôn mặt người đối diện.

"Ca bệnh này là lời cảnh báo sâu sắc rằng lượng calo nạp vào hay chỉ số thể trọng BMI hoàn toàn không phản ánh chính xác trạng thái dinh dưỡng thực sự của một người." - TS Denize Atan (Bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhãn khoa trực tiếp điều trị) nhận định.

Mẹ của cậu thiếu niên đau đớn chia sẻ rằng căn bệnh đã tàn phá hoàn toàn cuộc sống của con trai bà. Cậu đã phải bỏ dở việc học ngành Công nghệ thông tin ở trường đại học và không thể có một cuộc sống xã hội bình thường như các bạn cùng trang lứa. Gia đình đồng ý công bố ca bệnh này rộng rãi với hy vọng nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về tác hại của thói quen kén ăn và chế độ ăn uống lệch lạc ở trẻ nhỏ.