[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách làm 7 người chết Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai: "Sau nổ là biển lửa bao trùm" Sau tiếng nổ lớn, hành khách nhìn thấy khói đen dày đặc cùng ngọn lửa bùng lên dữ dội ở khu vực cửa lên xuống, rồi nhanh chóng lan về phía cabin tài xế....

Triệu tập 6 đối tượng trong vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên đi xe máy tử vong Ngày 21/7, VP CSĐT đã phối hợp cùng Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an P. Hội Phú, VKSND khu vực 7- Gia Lai làm rõ vụ 3 thiếu niên đi xe máy tử vong.

Bắc Ninh: Khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đất đai ở Phương Liễu Theo phường Phương Liễu, khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về xây dựng và 28 trường hợp xây trên đất nông nghiệp... phát sinh trước thời gian sáp nhập.

Nghi vấn gian lận thi cử tại Bắc Ninh: Sở GD&ĐT nói gì? Một vụ việc gian lận thi cử tại Bắc Ninh đang được điều tra sau khi mạng xã hội phản ánh, trong khi nhà trường khẳng định kỳ thi diễn ra đúng quy chế.

[INFOGRAPHIC] 5 điều người dân cần biết khi đăng ký cư trú tại Hà Nội Đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn, khai báo lưu trú đầy đủ và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ sẽ giúp người dân tránh bị xử phạt theo quy định.

Kênh La Khê Tăng Tốc Hoàn Thiện, Chuẩn Bị Đồng Bộ Với Trạm Bơm Yên Nghĩa Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.

Lũ quét ở Afghanistan gây thiệt hại nặng nề, hơn 200 người thương vong Lũ quét tại Afghanistan đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở Nuristan.

Mỹ tấn công Iran đêm thứ 10 liên tiếp, thêm tàu bốc cháy ở Hormuz Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ 10 liên tiếp trong bối cảnh Tehran vẫn duy trì sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz.