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[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế dưới thời Thủ tướng Gordon Brown.

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