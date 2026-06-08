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[INFOGRAPHIC] Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN từ ngày 7 đến 9/6/2026.

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