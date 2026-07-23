MG 07 "bằng xương bằng thịt" lộ diện tại đại lý, từ khoảng 583 triệu đồng?

Hơn 2.000 tình nguyện viên đang hỗ trợ các nhà khoa học Ba Lan phục dựng bộ xương của Mastodonsaurus, một loài săn mồi dưới nước thời tiền sử.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.
Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.
Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.
Nghiên cứu từ Bệnh viện MGH cho thấy đi bộ 3.000-5.000 bước hàng ngày giúp làm chậm suy giảm trí nhớ và teo não ở người cao tuổi có nguy cơ Alzheimer.
Nghiên cứu thành công dây nano niobi arsenide giúp cải thiện khả năng dẫn điện của chip, thúc đẩy công nghệ bán dẫn phát triển.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người đặt nền móng y học Việt Nam, hy sinh trong chiến tranh, để lại di sản lớn về nghiên cứu và y đức.