MG 07 "bằng xương bằng thịt" lộ diện tại đại lý, từ khoảng 583 triệu đồng?

Phục dựng bộ xương khổng lồ của loài lưỡng cư khổng lồ thời tiền sử Hơn 2.000 tình nguyện viên đang hỗ trợ các nhà khoa học Ba Lan phục dựng bộ xương của Mastodonsaurus, một loài săn mồi dưới nước thời tiền sử.

Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng chính thức ra mắt Việt Nam Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.

Jaguar Land Rover triệu hồi hơn 1,4 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.

Mitsubishi Xforce HEV lắp ráp ở Indonesia, rộng cửa về Việt Nam Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.

Màng bọc từ vỏ bí đỏ giúp bảo quản thực phẩm an toàn, giữ tươi 20 ngày Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.

Toyota Tundra 2027 thêm lựa chọn tiết kiệm hơn cho dân mê off-road Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.

Ngắm Mercedes-Maybach GLS 680, "biệt thự di động" hơn 180.000 USD Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.

Chỉ cần 3.000 bước mỗi ngày để bảo vệ não khỏi Alzheimer Nghiên cứu từ Bệnh viện MGH cho thấy đi bộ 3.000-5.000 bước hàng ngày giúp làm chậm suy giảm trí nhớ và teo não ở người cao tuổi có nguy cơ Alzheimer.

Vật liệu lượng tử NbAs thay thế dây đồng trong bộ vi xử lý Nghiên cứu thành công dây nano niobi arsenide giúp cải thiện khả năng dẫn điện của chip, thúc đẩy công nghệ bán dẫn phát triển.