Sếp MG dừng phát sóng trực tiếp xe mới vì bị chê đạo nhái

Video: Giới thiệu mẫu xe sedan MG 07 hoàn toàn mới tại Trung Quốc.

Ban lãnh đạo MG đang nỗ lực ổn định kế hoạch tung mẫu sedan cỡ trung 07 mới ra thị trường nội địa sau một buổi giới thiệu sản phẩm vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc sao chép thiết kế. Trong khi đó, các mẫu xe thử nghiệm đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố Trung Quốc trước thời điểm chính thức mở bán mà không còn lớp ngụy trang.

Tổng giám đốc MG, ông Chen Cui, đã bất ngờ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của hãng sau khi người xem đồng loạt bình luận cho rằng mẫu sedan MG07 mới có thiết kế sao chép Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Phản ứng này xuất hiện trong bối cảnh MG đang đối mặt với nhiều khó khăn tại thị trường nội địa khi thị phần bán lẻ chỉ đạt 1,1% trong tháng 5/2026.

Sếp MG dừng phát sóng trực tiếp MG 07 mới vì bị chê đạo nhái.

Là mẫu xe thay thế đàn anh MG7 hiện đang bán tại Việt Nam, MG 07 mới sở hữu thiết kế ngoại thất nổi bật với đầu xe kiểu "mũi cá mập", các bề mặt liền mạch bên sườn và đường gân cơ bắp rõ nét phía trên hốc bánh sau. Xe được trang bị kính tối màu phía sau, nhiều tùy chọn mâm hợp kim chính hãng và cùm phanh hiệu suất cao sơn màu vàng tương phản.

Phần nóc xe tích hợp cụm cảm biến LiDAR, cho phép kết nối với các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Nhiều camera cũng được bố trí tại khu vực phía trong kính chắn gió, hai bên thân xe và trên gương chiếu hậu nhằm phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Các radar sóng milimet và cảm biến siêu âm được bố trí tại cản trước và cản sau, hỗ trợ nhiều tính năng ADAS như đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn, duy trì xe ở giữa làn đường, hỗ trợ lái trên cao tốc,...

Tại buổi phát sóng trực tiếp của hãng sau khi người xem đồng loạt bình luận cho rằng mẫu sedan MG07 mới có thiết kế sao chép Porsche Taycan và Xiaomi SU7.

MG 07 sẽ có cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc điện (PHEV) với các cấu hình vận hành khác nhau. Phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ đặt phía sau, cho công suất tối đa 239 mã lực và phạm vi hoạt động 610 km hoặc 650 km, tùy dung lượng pin, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Theo những thông tin được công bố trước đây, mẫu BEV có tầm hoạt động tối đa 650 km, trong khi bản PHEV có khả năng chạy thuần điện 185 km.

Trong khi đó, phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 82 kW (110 mã lực) với mô-tơ điện mạnh 152 kW (204 mã lực), cho phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn WLTC đạt 185 km.

MG 07 sẽ có cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc điện (PHEV).

Dù MG vẫn duy trì lượng xe xuất khẩu mạnh với hơn 700.000 chiếc mỗi năm trên phạm vi toàn cầu, kết quả kinh doanh tại thị trường Trung Quốc vẫn khá khiêm tốn. Theo China EV DataTracker, việc mở rộng danh mục sản phẩm của MG nhằm đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu tại thị trường nội địa, nơi hãng đạt doanh số bán lẻ 17.570 xe trong tháng 5/2026. Dữ liệu đăng ký xe cho thấy doanh số của MG biến động đáng kể trong năm qua, từ 7.009 xe vào tháng 6/2025 lên 21.402 xe vào tháng 12 cùng năm.