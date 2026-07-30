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Xiaomi EREV Skynomad lộ diện, chạy 370 km "không uống 1 giọt xăng"

Thanh Nguyễn

Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn giọt xăng nào, dự kiến ra mắt vào 30/7.

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Theo Xiaomi, mẫu SUV Skynomad sẽ được trang bị hệ thống Kunlun Range Extender mới, một trong những công nghệ trọng tâm thuộc nền tảng Kunlun Architecture. Tại sự kiện ngày 30/7, hãng sẽ đồng thời giới thiệu nền tảng Kunlun Platform, hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động Kunlun Super Range Extender cùng gói công nghệ an toàn Kunlun All-Domain Safety.
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“Trái tim” của hệ truyền động là động cơ xăng tăng áp 1.5L mã M15DRE do Xiaomi phối hợp cùng Harbin Dongan Auto Engine phát triển. Đáng chú ý, động cơ này có thể tương thích với cả ba loại nhiên liệu RON 92, RON 95 và RON 98, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình vận hành.
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Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất của hệ thống đạt 5,7 lít/100 km theo chu trình WLTC khi pin đã cạn. Xiaomi cũng áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km cho hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động và hệ thống điện. Sau lần bảo dưỡng đầu tiên, xe chỉ cần bảo dưỡng định kỳ mỗi 3 năm hoặc 30.000 km.
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Theo hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc, Skynomad N90 Max có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm. Phiên bản dành cho nhu cầu cắm trại có chiều cao tăng lên 1.925 mm. Xe được cung cấp hai tùy chọn cấu hình nội thất gồm 5 chỗ hoặc 7 chỗ (dạng 2+2+3).
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Mẫu SUV này được trang bị động cơ xăng 1.5 tăng áp với hai mô-tơ điện, kết hợp cùng bộ pin có dung lượng 76 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 363 đến 370 km theo chuẩn WLTC. Trong khi đó, phiên bản nhỏ hơn là Skynomad N70 Max có kích thước 4.960 x 1.998 x 1.765 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm và chỉ bố trí 5 chỗ ngồi.
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N70 Max cung cấp các tùy chọn mô-tơ đơn hoặc mô-tơ kép, đi kèm hai lựa chọn dung lượng pin 52 kWh và 76 kWh, mang lại phạm vi hoạt động thuần điện từ 265 km đến 380 km tùy từng cấu hình.
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Nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun, cho biết nguyên mẫu Skynomad N90 Max mang mã KV235 đã hoàn thành hơn 60.000 km thử nghiệm trong vòng 6 tháng, kể từ khi bắt đầu chạy thử vào tháng 1/2026.
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Chiếc xe đã được thử nghiệm tại nhiều khu vực có điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau như Bắc Kinh, Thẩm Dương, Trường Xuân, Hô Luân Bối Nhĩ, Thượng Hải, Quảng Châu, Hải Khẩu, Tam Á, Nam Ninh và Côn Minh, Trung Quốc.
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Tuy nhiên, Xiaomi hiện chưa công bố chi tiết các kết quả đánh giá về độ bền hay hiệu suất vận hành. Hãng cũng chưa công bố giá bán, cấu hình thương mại cuối cùng cũng như thời điểm giao xe của dòng Skynomad. Những thông tin này nhiều khả năng sẽ được hé lộ tại sự kiện Kunlun Architecture diễn ra vào hôm nay 30/7.
Video: Xiaomi hé lộ mẫu xe SUV EREV Skynomad 2027 mới.
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