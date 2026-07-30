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Mitsubishi Xforce HEV 2026 lắp ráp Indonesia, giá từ 650 triệu đồng

Hải Nam

Sau màn ra mắt tại Indonesia hồi đầu tháng, Mitsubishi Xforce HEV 2026 đã chính thức công bố giá bán tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.

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Mitsubishi Xforce HEV 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Không chỉ đánh dấu bước tiến trong chiến lược điện hóa của Mitsubishi tại Đông Nam Á, Xforce HEV còn trở thành mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng được lắp ráp nội địa (CKD) tại Indonesia.
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Với mức giá 445 triệu rupiah (tương đương khoảng 650 triệu đồng), Xforce HEV nằm ở vị trí cao nhất trong dải sản phẩm Xforce tại Indonesia. Xforce HEV được sản xuất tại nhà máy của PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ở Bekasi, Tây Java. Đây không chỉ là mẫu hybrid đầu tiên Mitsubishi bán ra tại Indonesia mà còn là mẫu xe điện hóa đầu tiên được hãng lắp ráp trong nước.
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Đáng chú ý, Mitsubishi đang áp dụng chiến lược sản phẩm khác nhau tại từng quốc gia Đông Nam Á. Trong khi khách hàng Indonesia có thể lựa chọn giữa phiên bản động cơ xăng và hybrid, thị trường Thái Lan hiện chỉ phân phối Xforce HEV. Điểm nhấn lớn nhất của Xforce HEV nằm ở hệ truyền động e:Motion hoàn toàn mới.
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Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L MIVEC hút khí tự nhiên, vận hành theo chu trình Atkinson, sản sinh công suất 107 PS và mô-men xoắn 134 Nm. Tuy nhiên, động cơ này chủ yếu đóng vai trò phát điện để sạc cho bộ pin lithium-ion, thay vì trực tiếp truyền động đến bánh xe trong hầu hết điều kiện vận hành.
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Nguồn động lực chính trên Mitsubishi Xforce HEV 2026 đến từ mô-tơ điện đặt phía trước với công suất 116 PS và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi nhanh.
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Hệ thống còn được trang bị hộp số hai cấp, cho phép động cơ đốt trong truyền lực trực tiếp đến bánh xe khi đạt hiệu suất tối ưu, đồng thời có thể ngắt kết nối mô-tơ điện ở tốc độ cao nhằm giảm tổn hao năng lượng. Cách vận hành này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với hệ thống e:HEV (i-MMD) của Honda.
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Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng tiếp tục sử dụng máy 1.5L MIVEC hút khí tự nhiên, công suất 105 PS, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cả hai phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Active Yaw Control (AYC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
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Riêng Xforce HEV sở hữu tới 7 chế độ lái, bao gồm Normal, Wet, Gravel, Mud, Tarmac, EV Priority và Charge. Trong đó, ba chế độ cuối chỉ có trên bản hybrid, cho phép người lái ưu tiên vận hành thuần điện hoặc chủ động sạc pin khi cần.
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Do bố trí thêm bộ pin hybrid, chiều cao tổng thể của xe giảm 10 mm xuống còn 1.650 mm, kéo theo khoảng sáng gầm giảm từ 222 mm xuống 212 mm. Các thông số còn lại như chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.810 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và bán kính quay đầu 5,2 m vẫn được giữ nguyên.
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So với phiên bản chạy xăng, Xforce HEV được nhận diện bằng lưới tản nhiệt tinh chỉnh, bộ mâm khí động học 18 inch hai tông màu và cụm đèn hậu màu khói. Khoang nội thất tiếp tục sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch kết hợp màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây và hiển thị luồng năng lượng của hệ thống hybrid.
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Phiên bản hybrid được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như: 6 túi khí ; Ga tự động thích ứng (ACC); Phanh khẩn cấp tự động (AEB); Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo xe phía trước khởi hành; Đèn pha tự động; Cân bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 4 cảm biến lùi...
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Trong khi đó, phiên bản Exceed tiêu chuẩn cắt giảm đáng kể các tính năng ADAS, chỉ giữ lại cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Việc Xforce HEV được lắp ráp tại Indonesia được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường Việt Nam, bởi Xforce hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường này.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV 2026.
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