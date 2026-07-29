Lepas L6 EV của Chery ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Hongqi Golden Sunflower - xe siêu sang Trung Quốc đắt gấp đôi Rolls-Royce Trong năm 2025, dòng xe siêu sang Golden Sunflower của Hongqi đã tìm được 1.400 khách hàng trong khi con số tương ứng của Rolls-Royce là khoảng 700 chiếc.

Tạo ra enzym 'cải lão hoàn đồng' cho mô người Công bố của các nhà khoa học Mỹ trên tạp chí Nature Communications cho biết, họ đã tạo ra một enzym có khả năng loại bỏ một trong những dấu ấn phân tử quan trọng của lão hóa.

BMW tiếp tục triệu hồi 318.000 xe do lỗi bộ khởi động Hàng loạt ôtô BMW đang tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi bộ khởi động. Hơn 318.000 xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ khởi động miễn phí.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã về đại lý Việt, dự kiến 1,2 tỷ đồng Mới đây loạt hình ảnh thực tế của những chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã được các tư vấn bán hàng chia sẻ. Xe dự kiến ra mắt người dùng Việt khoảng tháng 8.

Lầu Năm Góc muốn điều động hàng ngàn quân tấn công kho uranium làm giàu Iran Bộ Chiến tranh Mỹ có kế hoạch điều động hàng nghìn quân tham gia vào chiến dịch thu giữ các kho vật liệu hạt nhân của Iran.

Siêu Trái Đất LHS 1140b có thể chứa sự sống ngoài hành tinh Một nghiên cứu vừa được NASA công bố xác định, LHS 1140b, cách Trái đất khoảng 48 năm ánh sáng, có thể sở hữu gần như đầy đủ những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sự sống.

SpaceX phóng thành công tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm mới Tập đoàn SpaceX đã phóng thành công tên lửa Starship, mang theo 20 vệ tinh Starlink, trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13.

Ford Transit City lộ diện - xe van điện giá rẻ chạy tối đa 381km/sạc Một mẫu xe van điện giá rẻ mang thương hiệu Ford mới vừa được hé lộ với tên gọi Transit City, mẫu xe này có thể chạy được tối đa lên tới 381 km/ lần sạc.

Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 đối với nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ.