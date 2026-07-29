Khởi tố Giám đốc vụ sập công trình gây tử vong tại Quảng Ninh

Ngày 29/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Long (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH JOYO Việt Nam và Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH JOYO Việt Nam thực hiện cải tạo cửa hàng tại số 379 đường Trần Quốc Nghiễn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình thi công, mặc dù công trình có hạng mục phá dỡ tường chịu lực nhưng Công ty TNHH JOYO Việt Nam không thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng chịu lực của công trình; không lập phương án phá dỡ, biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định và công trình cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thanh Long đã giao Nguyễn Văn Long trực tiếp tổ chức, quản lý thi công dù người này không có chuyên môn về kết cấu xây dựng và không có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Trong quá trình thi công, Nguyễn Văn Long chỉ đạo phá dỡ tường chịu lực, thuê nhân công thực hiện nhưng không kiểm tra các điều kiện an toàn, không đánh giá lại khả năng chịu lực của công trình sau khi thay đổi phương pháp thi công từ cơ giới sang thủ công.

Mặc dù đơn vị giám sát đã yêu cầu dừng thi công khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn, việc phá dỡ vẫn tiếp tục được thực hiện. Đến chiều 3/5/2026, trong quá trình phá dỡ tường chịu lực, công trình bất ngờ đổ sập làm ông N.V.L tử vong, hai công nhân khác bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo kết luận giám định, việc phá dỡ tường chịu lực khi chưa có biện pháp chống đỡ, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sập công trình.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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