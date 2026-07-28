CSGT đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Ngày 28/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong cuộc làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Cục CSGT đã đề nghị trong tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe. Ảnh: Internet.

Theo thống kê, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do hành vi mượn làn đường ngược chiều để vượt xe. Các vụ tai nạn do lỗi này chiếm trung bình 15% trên tổng số các vụ tai nạn đường bộ.

Cục CSGT phân tích, người lái xe điều khiển phương tiện thường có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Hành vi này lâu dần đã hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu "xếp hàng", có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt. Điều này dẫn đến nhiều tài xế vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt.

Thời gian qua, nhiều trường hợp vượt ẩu diễn ra tràn lan ngay cả trên những cung đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới.

Do đó, theo Cục CSGT, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về hành vi vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể (đường hẹp không đảm bảo an toàn, đường quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế…).

Ngoài ra, cần quy định vượt xe chỉ được thực hiện thông qua hình thức chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Để khắc phục ngay những nguy hiểm do vượt xe tại các đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe.