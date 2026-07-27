Hai xe buýt va chạm ở Peru, nhiều người thương vong

AP đưa tin, hai xe buýt đã va chạm trực diện tại miền nam Peru vào ngày 25/7, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương, theo thông tin từ nhà chức trách.

"Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Panamericana phía nam, thuộc thị trấn Tacna, gần biên giới với Chile", cảnh sát thông tin.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Peru hồi tháng 11/2025. Ảnh: X.

Ông Eddy Vicente, Giám đốc Bệnh viện Hipólito Unanue de Tacna, nói với báo giới rằng phần lớn những người bị thương hiện ổn định, trong khi 1 nam thanh niên 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, bị gãy xương.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Agustín Choquecota, người lái xe bán tải chở gia súc cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Unio rằng ông đã bị kéo lê sau khi một trong hai xe buýt liên quan đến vụ tai nạn bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều.

Trước đó, vào tháng 11/2025, một chiếc xe buýt lao xuống khe núi ở Peru, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở Peru trong những năm gần đây.

Số liệu chính thức cho thấy có 3.428 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông tại Peru vào năm 2025.

Theo các chuyên gia, công tác giám sát giao thông đường bộ tại Peru còn yếu kém, trong khi việc cứu hộ khẩn cấp diễn ra chậm chạp và thiếu tổ chức. Tình trạng đường sá kém, tài xế lái xe ẩu,...là một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ