Gần 40 người thương vong trong vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi, vào rạng sáng 2/7. Khi đó, chiếc xe buýt chở 78 hành khách đang trên đường từ thành phố Cape Town thuộc tỉnh Tây Cape đến Idutywa ở tỉnh Đông Cape thì bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

"Theo thông tin ban đầu, xe buýt đã đánh lái để tránh va chạm với một xe giao hàng, khiến tài xế mất lái và phương tiện bị lật,” ông Simon Zwane, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Nam Phi (RTMC), cho biết.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi hồi năm 2018. Ảnh: Rob Beezy/X.

Ban đầu, báo cáo cho thấy có 9 người thiệt mạng, nhưng các cuộc điều tra tại hiện trường sau đó xác nhận tổng cộng 16 người đã tử vong.

Vụ tai nạn cũng khiến 20 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện tại thị trấn Worcester, cách Cape Town khoảng 120 km, trong khi ít nhất 43 hành khách từ chối điều trị y tế.

“Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ tiếp tục được điều tra bởi RTMC và Cảnh sát Nam Phi”, ông Zwane nói thêm.

Nhà chức trách khuyến cáo các tài xế cần hết sức thận trọng khi lái xe trong mùa đông do sương mù làm giảm tầm nhìn, có thể dẫn đến tai nạn.

Đây là vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng thứ hai tại Nam Phi trong tuần này, sau khi một tài xế thiệt mạng trong vụ lật xe buýt chở người Malawi đến cửa khẩu Beitbridge ở tỉnh Limpopo vào ngày 1/7.

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