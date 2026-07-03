Xe buýt lao xuống vực ở Pakistan, 40 hành khách tử vong

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thương vong xảy ra ở Pakistan vào sáng sớm 3/7. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở nước này trong những năm gần đây.

"Chiếc xe buýt, khi đó chở tổng cộng 48 hành khách, đã mất kiểm soát và rơi xuống vực sâu ở Dana Sar, một khu vực hẻo lánh gần ranh giới giữa các tỉnh Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa", Shahid Rind, người phát ngôn của chính quyền Balochistan, thông tin.

Vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thương vong ở Pakistan hôm 3/7. Ảnh: AN Photo.

Ông Shahid nói thêm rằng, chiếc xe buýt chở cả hành khách của một xe buýt khác bị hỏng, khiến phương tiện bị quá tải. Vụ tai nạn khiến 40 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

8 hành khách bị thương được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện trung tâm huyện ở Zhob, trong khi thi thể của 40 nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện huyện khác.

Một trong những người sống sót bị thương kể lại rằng, một số hành khách đã phản đối sau khi tài xế dừng lại để đón người từ một chiếc xe buýt khác bị hỏng, cũng đang trên đường đến Peshawar.

"Một cuộc tranh cãi đã xảy ra, trong đó một hành khách được cho là đã túm cổ tài xế. Lúc sau, tài xế mất kiểm soát chiếc xe buýt, khiến nó lao xuống vực", người sống sót cho hay.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo những người bị thương được chăm sóc y tế tốt nhất có thể.

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