Khởi tố đối tượng mượn xe máy mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 29/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/12/2024, Lê Tiến Dũng (SN 1992, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) - đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã lấy trộm xe mô tô của ông N.B.T, trú tại thị trấn Thạch Hà (nay là xã Thạch Hà), sau đó đưa về cất giữ tại xã Sơn Tây.

Ngày 5/12/2024, Nguyễn Duy Khánh đến mượn Dũng chiếc xe nói trên để đi giặt quần áo. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Khánh đã mang chiếc xe đi cầm cố lấy 2,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh.

Ngày 24/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Dũng về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi của Nguyễn Duy Khánh, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Do lo sợ bị phát hiện, xử lý, Nguyễn Duy Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến trưa 25/7/2026, tổ công tác Công an xã Thạch Hà đã phát hiện, khống chế và đưa đối tượng Nguyễn Duy Khánh về trụ sở Công an phường Lĩnh Nam (Hà Nội) để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Khánh đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ