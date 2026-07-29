Lực lượng Houthi phóng tên lửa vào tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út

AP dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở dầu báo cáo về vụ nổ xảy ra khi đang di chuyển ở phía nam Biển Đỏ. Trung tâm không nêu tên tàu nhưng cho biết thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn.

Lực lượng Houthi sau đó ngày 28/7 tuyên bố đã tấn công tàu chở dầu NCC Ghazal của Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, buộc con tàu phải quay đầu và trở về hướng ban đầu.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: ParsToday.

Trong một tuyên bố trên mạng X, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, tuyên bố tàu chở dầu này "vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải (của Houthi) đối với các tàu vận chuyển có liên hệ với Ả Rập Xê Út".

Theo ông Yahya Saree, con tàu đã phớt lờ nhiều lời cảnh báo trước khi bị tấn công bằng loạt tên lửa đạn đạo. Ông Saree không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ tấn công.

Một ngày trước, lực lượng Houthi cũng triển khai máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu và cơ sở quan trọng trên tuyến đường ống chuyển dầu thô từ phía đông Ả Rập Xê Út đến cảng Yanbu, phía tây nước này.

Tuần trước, nhóm Houthi đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu của họ.

Vào ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả việc Riyadh áp đặt lệnh phong tỏa đối với các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Houthi ở Yemen.

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