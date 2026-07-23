Hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bốc cháy trên Biển Đỏ

AP đưa tin, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu là Encelia và Layla ở Biển Đỏ, gây ra hỏa hoạn trên cả hai tàu.

Đây là vụ tấn công tàu đầu tiên được báo cáo kể từ khi Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên hệ với Ả Rập Xê Út qua eo biển Bab el-Mandeb. Houthi tuyên bố động thái này nhằm trả đũa việc Ả Rập Xê Út phong tỏa Yemen và tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa gần đây.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: saudigazette.

Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út dẫn một nguồn tin giấu tên từ Tổng cục Giao thông vận tải cho biết, tàu Encelia bốc cháy do bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ trong đêm. Hãng thông tấn Saudi Press Agency đưa tin một cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở mũi tàu, nhưng không có thương vong. Thông tin này không đề cập đến tàu Layla.

Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), họ đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị trúng "vật thể lạ" ở vị trí cách Al Shuqaiq, Ả Rập Xê Út, 70 hải lý về phía tây nam, trên Biển Đỏ. Trung tâm cho biết không có thương vong nào được báo cáo.

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đe dọa mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ở khu vực vốn đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng khác tăng vọt trên khắp thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng ở vùng Vịnh ngày càng leo thang, chưa có dấu hiệu tiến triển nào trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

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