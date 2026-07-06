Tàu chở hàng bị tấn công trên Biển Đỏ

AP dẫn thông tin từ quân đội Anh cho biết, một tàu chở hàng đã bị tấn công trên Biển Đỏ ngoài khơi Yemen vào ngày 5/7, đánh dấu vụ tấn công hàng hải mới nhất gần quốc gia Ả Rập đang chìm trong xung đột này.

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) báo cáo vụ tấn công xảy ra ngoài khơi thành phố Hodeida, hiện do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát.

Theo UKMTO, tàu chở hàng đã thông báo bị “tấn công bởi các đối tượng vũ trang không rõ danh tính” ở vị trí cách Hodeida 30 hải lý về phía tây nam.

Theo quân đội Anh, một tàu chở hàng đã bị tấn công trên Biển Đỏ ngoài khơi Yemen vào ngày 5/7. Ảnh: The pioneer.

Một xuồng cao tốc đã tiếp cận tàu chở hàng và nổ súng, buộc lực lượng an ninh trên tàu phải đáp trả, trước khi xuồng này quay trở lại một tàu lớn hơn cách đó khoảng 2 hải lý với hệ thống nhận dạng tự động đã tắt, UKMTO cho biết.

Quân đội Anh xác nhận tàu chở hàng và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Lực lượng Houthi từng đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền. Một người phát ngôn của Houthi hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước đó, lực lượng Houthi từng nhiều lần phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu đi qua khu vực do họ kiểm soát gần eo biển Bab al-Mandab ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của họ trong thời gian diễn ra chiến sự tại Gaza đã buộc nhiều hãng vận tải phải chuyển hướng tàu vòng qua mũi phía nam châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía bắc Biển Đỏ.

Trong khi đó, cướp biển Somalia cũng hoạt động mạnh ở khu vực xa hơn trên Vịnh Aden thời gian gần đây.

Ngày 1/7, các đối tượng bị nghi là cướp biển đã tấn công một tàu cách thị trấn cảng Balhaf ở đông nam Yemen 76 hải lý về phía nam. Theo UKMTO, 4 người có vũ trang trên một xuồng nhỏ đã gây ra một số hư hại nhẹ cho buồng lái của tàu.

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