Gần 20 năm bỏ hoang, 3 tòa tái định cư ở Hà Nội ngày càng xuống cấp

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ả Rập Xê Út.
Ngọn lửa lan nhanh, lực lượng chức năng phong tỏa, phân luồng giao thông và nỗ lực khống chế đám cháy tại khu vực xảy ra.
Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng với hàng hóa Việt Nam, theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Chiều 25/7, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về việc bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn Việt Úc.
Hà Nội quyết tâm đưa kinh tế ban đêm đóng góp 5% GRDP vào năm 2030, tạo động lực đột phá cho ngành dịch vụ và thu ngân sách Thủ đô.
Những đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội tại khu vực tây nam nước Pháp và miền trung Tây Ban Nha, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 200.000 người dân.
Việc sửa đổi lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cách mặt đất từ 20 - 50cm, cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn.
Pháp lệnh số 03/2026/UBTVQH16 có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 bổ sung nhiều quy định nhằm đồng bộ với Luật Phòng, chống ma túy năm 2025.