Gần 20 năm bỏ hoang, 3 tòa tái định cư ở Hà Nội ngày càng xuống cấp

Houthi phóng tên lửa, UAV vào Ả Rập Xê Út Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ả Rập Xê Út.

Vụ cháy dữ dội tại Hà Nội gây ùn tắc, nhiều xe chữa cháy tham gia dập lửa Ngọn lửa lan nhanh, lực lượng chức năng phong tỏa, phân luồng giao thông và nỗ lực khống chế đám cháy tại khu vực xảy ra.

Phản ứng của Việt Nam về mức thuế 12,5% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng với hàng hóa Việt Nam, theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Chiến sa cơ bị bắt sau vụ sát hại người phụ nữ vì ghen tuông tại Hải Phòng Chiều 25/7, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về việc bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn Việt Úc.

Kế hoạch bứt phá kinh tế đêm Hà Nội, hướng tới 5% GRDP năm 2030 Hà Nội quyết tâm đưa kinh tế ban đêm đóng góp 5% GRDP vào năm 2030, tạo động lực đột phá cho ngành dịch vụ và thu ngân sách Thủ đô.

Cháy rừng kinh hoàng ở Pháp và Tây Ban Nha, hơn 200.000 người phải sơ tán Những đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội tại khu vực tây nam nước Pháp và miền trung Tây Ban Nha, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 200.000 người dân.

Mở rộng chính sách tri ân người có công với cách mạng Việc sửa đổi lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cách mặt đất từ 20 - 50cm, cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày…

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn.