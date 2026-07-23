Xe ben nối đuôi, bụi phủ trắng khu dân cư ven công trường kênh La Khê

Đại công trường cải tạo kênh La Khê đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo lượng lớn máy móc, xe tải ra vào mỗi ngày. Với nhiều hộ dân trên đường Ngô Quyền (phường Hà Đông, Hà Nội), bụi từ công trường đã trở thành nỗi ám ảnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Những ngày nắng, đoạn đường dọc công trường cải tạo kênh La Khê thường xuyên chìm trong bụi do hoạt động thi công và phương tiện vận chuyển vật liệu.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường chạy dọc công trường, máy xúc, xe ben, xe tải hoạt động liên tục để phục vụ công tác nạo vét lòng kênh, vận chuyển bùn đất và vật liệu xây dựng. Mỗi khi có đoàn xe đi qua, bụi từ mặt đường và đất đá bốc lên, bao trùm một đoạn đường.

Xe ben liên tục vận chuyển đất đá phục vụ thi công. Mật độ phương tiện lớn khiến bụi phát tán mạnh mỗi khi xe ra vào công trường.

Nhiều người điều khiển xe máy phải che kín mặt, giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công. Hai bên đường, cửa kính, biển hiệu, ô tô và nhiều vật dụng của các hộ kinh doanh đều phủ một lớp bụi xám. Không ít cửa hàng phải thường xuyên lau dọn để giữ vệ sinh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn bụi lại bám trở lại.

Nhiều người đi xe máy phải che kín mặt khi lưu thông qua khu vực công trường để hạn chế bụi bay vào mắt

Sống ngay sát công trường trên đường Ngô Quyền, ông Nguyễn Quang Bích cho biết gia đình ông đã quen với tiếng máy móc nhưng bụi mới là điều khiến cuộc sống bị đảo lộn.

"Những hôm trời nắng, xe ben, xe tải chạy qua là bụi bay mù mịt. Cứ khoảng một tiếng tôi lại phải hất nước ra đường trước cửa nhà để bớt bụi, nhưng chỉ được một lúc là đâu lại vào đấy. Cửa nhà hầu như phải đóng kín cả ngày, đồ đạc trong nhà cũng phải lau nhiều lần vì bụi bám rất nhanh", ông Bích chia sẻ.

Theo ông Bích, không chỉ gia đình ông mà nhiều hộ dân xung quanh cũng gặp tình trạng tương tự. Những người kinh doanh ven đường phải thường xuyên vệ sinh bàn ghế, biển hiệu, trong khi người đi đường luôn phải đeo khẩu trang kín và hạn chế dừng lại lâu tại khu vực công trường.

Một số người dân cho biết, sau mỗi trận mưa, bùn đất từ công trường theo bánh xe rơi xuống mặt đường. Khi trời nắng trở lại, lớp bùn khô bị các phương tiện cuốn lên, khiến bụi phát tán nhiều hơn, đặc biệt vào các khung giờ xe chở vật liệu hoạt động liên tục.

Một chiếc ô tô đỗ ven đường phủ kín bụi sau nhiều giờ nằm cạnh công trường.

Người dân cũng mong đơn vị thi công tăng cường tưới nước mặt đường, thu dọn đất đá rơi vãi và yêu cầu các phương tiện vận chuyển che chắn đúng quy định để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình thi công.

Bụi không chỉ phủ kín phương tiện, nhà cửa mà còn bám dày trên cây xanh ven đường, dễ nhận thấy bằng mắt thường.

Dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 7.470 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu vẫn đang triển khai nhiều hạng mục như nạo vét lòng kênh, xây dựng bờ kè, hoàn thiện kết cấu bê tông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Kênh La Khê có chiều dài cải tạo hơn 5 km, giữ vai trò là tuyến dẫn nước chính của hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội. Khi hoàn thành, công trình sẽ đồng bộ với Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, góp phần nâng cao năng lực tiêu úng, giảm nguy cơ ngập cho Hà Đông và nhiều khu vực lân cận.

Việc thi công dự án khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn. Tuy nhiên, nhiều người mong công trình sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, đồng thời kỳ vọng đơn vị thi công tăng cường tưới nước, vệ sinh mặt đường và hạn chế bụi phát tán trong thời gian còn lại của dự án.