Nắp cống nhô cao gây nguy hiểm trên phố Phạm Tu, Hà Nội

Trên phố Phạm Tu, đoạn từ nút giao Nguyễn Xiển rẽ vào, hàng loạt nắp cống nhô cao khoảng 3-5cm so với mặt đường xuất hiện liên tiếp. Một số vị trí nằm ngay trên hướng di chuyển, khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh.

Dọc đoạn đường dài gần 1km, tình trạng chênh lệch cao độ giữa nắp cống và mặt đường có thể dễ dàng nhận thấy.

Dọc tuyến đường, không khó để bắt gặp những miệng cống có phần khung bê tông nhô hẳn lên so với lớp nhựa xung quanh. Có nơi, độ chênh giữa hai bề mặt tạo thành gờ cao, phá vỡ sự bằng phẳng của mặt đường.

Một số nắp cống đã bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, để lộ khoảng trống lớn ngay trên mặt đường.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này, anh Ngô Quang Dương (Hà Nội) từng gặp tình huống nguy hiểm khi bánh xe va vào một phần gờ. “Có lần tôi không kịp tránh, bánh xe va vào phần gờ khiến xe chao đảo, suýt ngã. Từ đó, mỗi khi đi qua đây tôi đều phải chạy chậm và chú ý hơn”, anh Dương chia sẻ.

Tình trạng trên không chỉ xuất hiện tại một điểm mà kéo dài dọc đoạn tuyến. Một số nắp cống nằm gần nhau, số khác nằm ngay giữa phần đường lưu thông, tạo thành những điểm gồ ghề nối tiếp trên hành trình của các phương tiện.

Một số nắp cống nằm ngay giữa hướng lưu thông của xe máy, thay vì sát mép đường.

Vào ban đêm hoặc khi trời mưa, độ chênh giữa nắp cống và mặt đường khó nhận biết hơn từ xa. Trong khi đó, tại thời điểm phóng viên có mặt, những khu vực này chưa có biển hoặc vật dụng cảnh báo.

Tình trạng nắp cống không đồng mức với mặt đường ảnh hưởng trực tiếp đến độ bằng phẳng của mặt đường Phạm Tu.

Với người đi xe máy, chỉ một thoáng thiếu quan sát cũng có thể khiến bánh xe va vào phần gờ cao hoặc rơi vào những vị trí nắp cống bị hư hỏng. Nguy cơ càng khó lường khi trời tối, mưa lớn, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế.

Hàng loạt nắp cống nhô cao, hư hỏng vẫn hiện diện trên phố Phạm Tu, trở thành những chướng ngại ngay trên mặt đường mà người tham gia giao thông phải dè chừng mỗi khi đi qua.