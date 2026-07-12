Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ (thay thế QCVN 122:2024/BGTVT).

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ bổ sung hàng loạt hư hỏng, khiếm khuyết được xếp vào mức nghiêm trọng, khiến phương tiện trượt đăng kiểm.

Lắp sai vị trí biển số có thể bị trượt đăng kiểm

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung nhiều hư hỏng, khiếm khuyết vào nhóm lỗi nghiêm trọng (MAD). Với các lỗi này, phương tiện sẽ không đạt kiểm định, chủ xe phải sửa chữa, khắc phục trước khi đưa xe đi kiểm định lại.

Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo, xe sẽ không đạt đăng kiểm nếu biển số được lắp không đúng vị trí theo thiết kế của nhà sản xuất. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thực tế nhiều phương tiện lắp biển số sai vị trí, bị che khuất hoặc khó quan sát, ảnh hưởng đến công tác nhận diện, giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

Đối với động cơ, dự thảo bổ sung quy định phương tiện không đạt kiểm định nếu mức dầu bôi trơn hoặc nước làm mát không đúng quy định của nhà sản xuất. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, có thể gây hư hỏng động cơ nếu tiếp tục sử dụng.

Một lỗi nữa được Cục Đăng kiểm đề xuất là phương tiện có khối lượng bản thân thực tế vượt quá thông số trong hồ sơ phương tiện ngoài sai số cho phép cũng bị xếp vào lỗi nghiêm trọng. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát tình trạng tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu xe.

Lỗi thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm khẩn cấp - trước đây chỉ được xếp vào nhóm lỗi không quan trọng nay được đề xuất nâng lên thành lỗi nghiêm trọng. Theo Cục Đăng kiểm, khi xảy ra tai nạn, việc thiếu hoặc bố trí sai vị trí dụng cụ này có thể gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho người trên xe.

Thiếu gạt nước sẽ không đạt kiểm định

Dự thảo cũng bổ sung nhiều lỗi mới liên quan đến hệ thống chiếu sáng và trang bị an toàn.

Theo đó, các trường hợp đèn cảnh báo nguy hiểm không nháy đồng thời, đèn phanh không sáng rõ hơn đèn hậu hoặc rào chắn phía sau có cạnh sắc, nhọn đều được xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng nhằm bảo đảm phù hợp với QCVN 09:2024/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Đối với kính xe, nếu kính cửa hai bên, phía sau hoặc phía trên bị thủng, vỡ, phương tiện sẽ không đạt kiểm định. Riêng kính chắn gió phía trước có hệ số truyền sáng dưới 45% cũng bị coi là lỗi nghiêm trọng nhằm ngăn chặn việc dán phim hoặc sơn phủ làm hạn chế tầm nhìn của người lái.

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định xe thiếu gạt nước sẽ không đạt kiểm định do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trong điều kiện mưa.

Để phục vụ công tác kiểm tra khí thải, đồng hồ tốc độ động cơ không hoạt động hoặc báo lỗi cũng được xếp vào nhóm hư hỏng nghiêm trọng.

Đối với các phương tiện thuộc diện bắt buộc lắp camera theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo yêu cầu phải có đầy đủ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, khoang hành khách và ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh trên xe. Trường hợp thiếu thiết bị sẽ bị từ chối kiểm định.

Ngoài ra, nếu thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ mầm non, học sinh không hoạt động hoặc không lưu trữ được hình ảnh, phương tiện cũng không đạt kiểm định.

Bên cạnh đó, các thiết bị tiện nghi lắp thêm trong khoang xe nếu ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật đều bị coi là lỗi nghiêm trọng. Dự thảo cũng quy định ô tô có còi phát ra âm lượng dưới 87 dB(A) hoặc trên 112 dB(A) sẽ không đạt kiểm định do không bảo đảm yêu cầu an toàn.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung các tiêu chí mới nhằm cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời nâng cao chất lượng kiểm định, tăng cường kiểm soát an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông và hạn chế các nguy cơ gây mất an toàn do phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật.