Hải Phòng bàn giao 99 ô tô điện thúc đẩy chuyển đổi xanh

Chiều 10/7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao 99 xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Lễ bàn giao nhằm từng bước bảo đảm phương tiện phục vụ công tác cho chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao biểu trưng bàn giao xe ô tô điện cho đại diện các địa phương.

Việc trang bị xe ô tô được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025. Đây cũng là bước triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dùng) sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc phương tiện thân thiện với môi trường.

Thông qua việc từng bước chuyển đổi phương tiện trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sang sử dụng xe điện, năng lượng xanh, thành phố Hải Phòng hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Đồng thời phát huy vai trò tiên phong của khu vực công, tạo sức lan tỏa, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng phương tiện xanh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định chuyển đổi xanh là định hướng chiến lược, động lực tăng trưởng mới để xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, giao thông vận tải là một trong ba lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá, với mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt và 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dụng) sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, việc đầu tư, trang bị 99 xe ô tô điện cho các xã, phường, đặc khu không chỉ đáp ứng yêu cầu tăng cường điều kiện làm việc của chính quyền cơ sở mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh. Việc khu vực công tiên phong sử dụng phương tiện giao thông xanh thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản trị, sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tạo sức lan tỏa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân cùng tham gia xây dựng lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Dàn xe ô tô điện được bàn giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08 gắn với trách nhiệm người đứng đầu; quản lý, sử dụng các phương tiện được trang bị đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm, phục vụ hiệu quả công tác, sát dân, gần dân.

Cùng với đó, khẩn trương quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng phục vụ phương tiện điện, nhất là hệ thống trạm sạc và cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân sử dụng phương tiện xanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Lễ bàn giao, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 114 xã, phường, đặc khu. Theo tiêu chuẩn, định mức, tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung được bố trí tối đa là 532 xe. Tuy nhiên, sau khi thanh lý các xe đã hư hỏng, toàn thành phố chỉ còn 296 xe, thiếu 236 xe, trong đó khối xã, phường, đặc khu thiếu 124 xe.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố đầu tư 25 xe trong năm 2025 và tiếp tục đầu tư 99 xe ô tô cho 98 xã, phường, đặc khu trong năm 2026. Việc mua sắm được thực hiện theo hình thức tập trung, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Kết quả, Liên danh Âu Lạc – Thăng Long trúng thầu cung cấp 99 xe ô tô điện VinFast VF8 với tổng giá trị gần 84 tỷ đồng, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng (tương đương gần 5,5%) so với giá gói thầu. Đến nay, toàn bộ 99 xe đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và đủ điều kiện bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng.

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