Cố vượt eo biển Manche, 4 người tử vong

AP dẫn lời giới chức Pháp cho biết, 4 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua eo biển Manche trên những con thuyền nhỏ.

Theo thông báo của cơ quan quản lý eo biển Manche và Biển Bắc, 3 người được phát hiện tử vong trên một con thuyền gần Dunkirk vào khoảng 6h sáng ngày 30/7.

Một chiếc thuyền được cho là chở người di cư được một tàu của Lực lượng Hiến binh Quốc gia Pháp hộ tống ngoài khơi bãi biển Wimereux, Pháp, ngày 4/9/2024. Ảnh: AP/Nicolas Garriga.

Trong vụ việc riêng biệt khác, một chiếc thuyền nhỏ đã bị lật úp ngoài khơi Hardelot, trên bờ biển tây bắc nước Pháp, vào cuối ngày 29/7, theo thông báo của chính quyền tỉnh Pas-de-Calais.

"Theo thống kê sơ bộ, có một người đàn ông, ước tính từ 30 đến 40 tuổi, đã tử vong trên con thuyền này, và 6 người bị thương nhẹ, trong đó có một trẻ 1 tuổi, đã được lực lượng y tế điều trị", chính quyền tỉnh cho biết.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc.

Năm 2025, chính quyền Pháp đã cứu sống 6.177 người di cư ở phía lãnh thổ Pháp của eo biển Manche. Theo các nguồn tin chính thức của Pháp và Anh, ít nhất 29 người di cư đã thiệt mạng ở eo biển này trong năm ngoái.

"Số người di cư di chuyển bằng thuyền nhỏ đang tăng lên hàng năm: 26 người/thuyền vào năm 2021, 45 người vào năm 2023, 65 người vào năm 2025. Rủi ro mà những kẻ buôn người gây ra cho người di cư ngày càng lớn", giới chức Pháp nhấn mạnh.

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