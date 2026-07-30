Nhóm tay súng tấn công đồn cảnh sát Pakistan, sát hại 11 sĩ quan

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, nhóm phiến quân đã tấn công một đồn cảnh sát ở Hangu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, hôm 29/7.

Theo cảnh sát, các tay súng đã tấn công đồn cảnh sát bằng vũ khí hạng nặng. Lực lượng tiếp viện được điều đến hiện trường đã bị phục kích trên đường đi, một xe bọc thép chở quân bị hư hại trước khi các sĩ quan phản công.

Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát được đưa đến bệnh viện ở Bannu, tây bắc Pakistan, ngày 15/7/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

"Cuộc tấn công đã khiến 11 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát Pakistan cũng đã tiêu diệt 15 kẻ tấn công", quan chức cảnh sát địa phương Irfan Khan thông tin.

Theo một tuyên bố của cảnh sát tỉnh, trong số những người thiệt mạng có Diyar Khan, một sĩ quan cảnh sát cấp cao, người đã dẫn đầu lực lượng tăng viện đến hiện trường. Ngoài ra, hơn 20 sĩ quan cảnh sát khác cũng bị thương trong cuộc giao tranh.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng hoài nghi đổ dồn vào TTP bởi nhóm này đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan trong khu vực những tháng gần đây.

Vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra, quân đội Pakistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã loại bỏ 32 tay súng phiến quân trong các chiến dịch dựa trên thông tin tình báo được thực hiện trong 24 giờ qua ở khu vực Tây Bắc và Tây Nam Pakistan.

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