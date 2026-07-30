Nâng tầm hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Theo kế hoạch, sáng 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề "Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI".

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026. Ảnh: Quochoi.vn

Diễn đàn được tổ chức theo Kế hoạch số 57/KH-UBTVQH16 ngày 15/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì. Đồng chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Diễn đàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động giám sát và việc triển khai các định hướng đã đề ra từ Diễn đàn lần thứ nhất năm 2025; đồng thời trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát sau khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 có hiệu lực, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thông qua các phiên thảo luận, Diễn đàn sẽ tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, thúc đẩy trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh hoạt động giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng.

Kết quả Diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ xây dựng Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI, đồng thời hoàn thiện Đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc Diễn đàn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận, bế mạc.

Các đại biểu cũng sẽ nghe phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; báo cáo đề dẫn của Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga và 5 tham luận tập trung vào các nội dung: nâng cao hiệu quả giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển; thúc đẩy hoàn thiện thể chế phục vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kinh nghiệm giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa; vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với hoạt động tư pháp; và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội.