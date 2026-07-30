Nhếch nhác hiện trạng tuyến đường nối Vành đai 3 sau nhiều năm khai thác

Bắt đối tượng vận chuyển vật liệu nổ qua biên giới ở Quảng Trị Đang vận chuyển trái phép lượng lớn vật liệu nổ qua biên giới, Hồ Văn Ngọc Trường đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Đảng viên không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc lịch sử Đảng viên không được trực tiếp hoặc cổ xúy...phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật ...xuyên tạc lịch sử

Văn hóa số và khát vọng vươn xa của sức mạnh mềm Việt Nam Văn hóa cần hiện diện trong từng thiết chế, chính sách, sản phẩm sáng tạo, hành vi ứng xử của mỗi người dân, góp phần xây dựng xã hội số nhân văn, giàu bản sắc.

Chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm của nhà thầu dự án sân bay Long Thành Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an sau khi phát hiện nhiều doanh nghiệp chuyển nhượng thầu trái quy định cùng nhiều vi phạm của chủ đầu tư ACV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt điểm mới Quy định những điều đảng viên không được làm Sáng ngày 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm".

Bảo vệ an ninh quốc gia phải kiến tạo cho phát triển nhanh, bền vững Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, mà phải kiến tạo, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Đổi mới mô hình phát triển là nhiệm vụ chiến lược Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV.

Khởi tố đối tượng mượn xe máy mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài Sau khi mượn chiếc xe máy do bạn mình vừa lấy trộm, Nguyễn Duy Khánh (Hà Tĩnh) đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.