Hồ điều hòa phủ rong tảo, nhiều hạng mục xuống cấp tại Công viên Ngọc Thụy

Được đầu tư gần 190 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2023, Công viên Ngọc Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội) từng là địa điểm vui chơi, tập thể dục quen thuộc của người dân khu vực. Tuy nhiên, sau gần 3 năm khai thác, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Đáng chú ý, hồ điều hòa đổi màu, rong tảo phát triển, rác thải tích tụ, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường trong công viên.

Công viên Ngọc Thụy được đầu tư gần 190 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2023.

Theo ghi nhận, mặt hồ điều hòa hiện xuất hiện nhiều mảng rong, tảo màu xanh xen lẫn các mảng màu đen nổi trên mặt nước. Nhiều khu vực nước chuyển sang màu xanh đục, bề mặt phủ dày rong rêu và bùn hữu cơ. Chai nhựa, túi nilon, cành cây khô cùng nhiều loại rác khác vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, chưa được thu gom hết.

Mặt hồ điều hòa xuất hiện nhiều mảng rong, tảo phủ kín mặt nước, nước hồ chuyển màu xanh đục tại nhiều khu vực.

Không chỉ khu vực mặt nước, cảnh quan xung quanh hồ cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu thiếu được chăm sóc. Dọc các lối đi bộ ven hồ xuất hiện lá cây khô, rác thải sinh hoạt vương vãi tại nhiều vị trí. Một số bồn cây và thảm cỏ mọc um tùm, thiếu cắt tỉa, khiến không gian công viên trở nên nhếch nhác. Vào những thời điểm nắng nóng, khu vực quanh hồ còn xuất hiện mùi hôi khá rõ, ảnh hưởng đến người dân đến đi bộ và tập thể dục.

Rác và lá cây khô chưa được thu gom khiến lối đi quanh hồ trở nên nhếch nhác.

Sống gần Công viên Ngọc Thụy, chị Lê Thị Thảo cho biết công viên từng là địa điểm gia đình chị thường xuyên lui tới vào mỗi buổi sáng và chiều để đi dạo, tập thể dục. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị hạn chế đi quanh khu vực hồ điều hòa do mùi hôi và cảnh quan không còn sạch đẹp như trước.

"Trước đây công viên khá sạch sẽ, không khí cũng thoáng nên nhiều người đến đi bộ, tập thể dục. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần đi qua khu vực hồ đều có mùi khó chịu. Nhiều chỗ quanh hồ có rác, cây cỏ cũng không được chăm sóc thường xuyên nên nhìn nhếch nhác hơn trước. Đây là không gian sinh hoạt chung của người dân nên tôi mong đơn vị quản lý quan tâm vệ sinh, duy tu thường xuyên để mọi người yên tâm đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe", chị Thảo chia sẻ.

Cây xanh khô héo, cỏ dại mọc um tùm tại nhiều vị trí ven hồ điều hòa.

Công viên Ngọc Thụy được xây dựng trên diện tích gần 7 ha với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng. Dự án gồm hồ điều hòa, hệ thống đường dạo, cây xanh, khu vui chơi và các hạng mục phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Sau khi hoàn thành, công viên nhanh chóng trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của người dân khu vực phía Đông Hà Nội.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, rong, tảo trên mặt hồ phát triển mạnh hơn. Cùng với lượng rác và chất hữu cơ tích tụ, tình trạng này khiến mặt nước đổi màu và phát sinh mùi hôi tại một số khu vực ven hồ.

Hồ điều hòa xuất hiện mùi hôi, ảnh hưởng đến người dân đi dạo, tập thể dục quanh công viên.

Thực tế ghi nhận cho thấy, bên cạnh tình trạng nước hồ đổi màu, công tác vệ sinh và chăm sóc cảnh quan tại một số khu vực trong công viên cũng chưa được thực hiện thường xuyên. Rác thải còn tồn đọng, cây xanh thiếu cắt tỉa và lối đi bộ chưa được vệ sinh sạch sẽ khiến diện mạo của một công trình mới đưa vào sử dụng chưa lâu phần nào bị ảnh hưởng.

Một số thiết bị vui chơi trẻ em đã hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, thay thế.

Một số bồn cây bỏ trống, bên trong đọng nước và rác thải.

Nhiều người dân mong muốn đơn vị quản lý sớm kiểm tra nguyên nhân khiến nước hồ liên tục xuất hiện rong tảo, đồng thời tăng cường vệ sinh mặt hồ, thu gom rác, chăm sóc cây xanh và duy tu cảnh quan định kỳ. Đây được xem là những giải pháp cần thiết để bảo đảm môi trường, giữ gìn mỹ quan và phát huy hiệu quả của không gian công cộng phục vụ người dân.