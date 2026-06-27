Thiệt hại gần 3,8 tỷ đồng sau sự cố nước sông Đà xuống thấp bất thường

Ngày 27/6, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 22/6, mực nước sông Đà qua địa bàn giảm nhanh và xuống thấp đột ngột. Việc hạ thấp mực nước đã làm nhiều lồng nuôi cá trên địa bàn xã Bảo Yên và Đoan Hạ (cũ) nay là xã Thanh Thuỷ bị mắc cạn, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại một số khu vực nuôi lồng trên sông.

Thống kê ban đầu có khoảng hơn 73 tấn cá của 9 hộ nuôi bị thiệt hại, ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Theo thống kê ban đầu, khoảng hơn 73 tấn cá của 9 hộ nuôi bị thiệt hại, ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Chủng loại cá chết chủ yếu là cá lăng, cá rô phi, cá diêu hồng, cá trắm, cá chép, cá tầm, cá nheo, cá ngạnh và một số loài thủy sản khác. Không chỉ gây thiệt hại về sản lượng, nhiều lồng bè còn bị nghiêng, biến dạng, hư hỏng, kéo theo chi phí lớn cho việc gia cố, di dời và khắc phục.

Anh Kiều Quang Thịnh, người dân sống ven sông Đà cho biết, mực nước sông những ngày gần đây xuống thấp khiến người nuôi cá và tàu thuyền di chuyển trên sông gặp khó khăn. Những ngày trước, tàu thuyền ngược xuôi khá đông nhưng những ngày gần đây đã giảm hẳn do nước xuống thấp.

Ghi nhận chiều 27/6 cho thấy, mực nước sông Đà theo hướng từ cầu Trung Hà ngược lên đã có phần thay đổi so với mấy ngày trước, vẫn có một số phương tiện thủy di chuyển nhưng không nhiều.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xãm Thanh Thủy động viên người dân nuôi cá.

Trước tình trạng cá chết nêu trên, lãnh đạo UBND xã Thanh Thủy đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi và động viên các hộ nuôi cá bị thiệt hại. Đồng thời yêu cầu lực lượng chuyên môn phối hợp kiểm kê, thống kê thiệt hại, tham mưu phương án hỗ trợ theo quy định.

Lãnh đạo địa phương cũng kiến nghị cơ quan cấp trên tăng cường cung cấp thông tin, cảnh báo sớm kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà, nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro trong thời gian tới.

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