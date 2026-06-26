Khởi tố bị can trong vụ dùng vòi rửa xe gây thương tích cho người bán rau

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi, trú tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h00 ngày 22/6, tại đường Trường Chinh (phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (63 tuổi, trú xã Kim Anh, TP Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh khởi tố Nguyễn Thị Thúy.

Trong quá trình xô xát, Thúy bị cáo buộc đã sử dụng vòi rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội Cố ý gây thương tích. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh bằng biện pháp đúng pháp luật, không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột. Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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