Thiếu nữ 17 tuổi suýt tử vong vì toan ceton do đái tháo đường chưa phát hiện

Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nội khoa và gia đình cũng không có người mắc đái tháo đường.

Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, khát nước, uống nhiều nước, sụt khoảng 5 kg chỉ trong vòng một tháng, kèm đau đầu. Khi đi khám, kết quả xét nghiệm ghi nhận đường máu lúc đói 31,7 mmol/L (bình thường: 3,9 - 5,6 mmol/L), HbA1c 13,16% (bình thường: 4,0 - 5,7%). Người bệnh đồng thời bị suy giảm chức năng thận do mất nước với creatinin 129 mcmol/L.

BSNT Nguyễn Thị Lan Hương thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, các bác sĩ xác định người bệnh đã xuất hiện nhiễm toan ceton do thiếu insulin nghiêm trọng.

BSNT Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ rơi vào hôn mê, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Người bệnh được chẩn đoán nhiễm toan ceton, đái tháo đường mới phát hiện, theo dõi đái tháo đường tuýp I và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để bù dịch nhanh qua catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền insulin liên tục và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Chỉ số cảnh báo đường huyết - Ảnh BVCC

Sau khi qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Khoa Nội tiết - Đái tháo đường để điều trị chuyên sâu do đường huyết vẫn khó kiểm soát.

Tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, người bệnh được chỉ định sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục (CGM), giúp ghi nhận mức đường huyết ở dịch kẽ sau mỗi 5 phút để hỗ trợ điều chỉnh điều trị.

Hiện, người bệnh đã hết tình trạng nhiễm toan ceton, đường huyết tạm ổn định, chức năng thận trở về bình thường, giảm mệt mỏi và không còn khát nhiều như trước.

Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục - Ảnh BVCC

ThS.BS Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cảnh báo, đái tháo đường tuýp I là bệnh lý tự miễn xảy ra khi cơ thể phá hủy các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy. Bệnh có thể gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Nhiều trường hợp khởi phát nhanh với các biểu hiện như uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài. Nếu không được phát hiện sớm, người bệnh dễ xuất hiện biến chứng toan ceton rất nguy hiểm.

Đối với đái tháo đường tuýp II, ngoài yếu tố di truyền và tình trạng kháng insulin, nguyên nhân còn liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có gas và thực phẩm chứa nhiều đường. Đây cũng là những thói quen phổ biến ở giới trẻ hiện nay, góp phần làm gia tăng xu hướng trẻ hóa bệnh đái tháo đường.

Dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường không nên bỏ qua - Khát nước, uống nhiều bất thường. - Tiểu nhiều, đặc biệt về đêm. - Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân. - Mệt mỏi kéo dài. - Ăn nhiều nhưng vẫn giảm cân. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện trên, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm đường huyết sớm. Phát hiện, điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng như nhiễm toan ceton, hôn mê hoặc suy đa cơ quan.

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