Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh mắc đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp suốt 12 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Trước đó, người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.

Khi nhập Khoa Điều trị tích cực, các bác sĩ ghi nhận nhiều ổ loét nhiễm trùng xuất hiện ở cả hai bàn chân. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ nhiều giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen, thiểu dưỡng. Vết loét lớn nhất ở bàn chân trái có kích thước khoảng 8 x 9 cm.

Người bệnh được chẩn đoán loét bàn chân đái tháo đường mức độ nặng, nguy cơ cao tổn thương mạch máu ngoại vi và nhiễm trùng lan rộng.

Mặc dù được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát đường huyết, thay băng và cắt lọc tổ chức hoại tử, tình trạng bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Các xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu và chỉ số viêm CRP tăng cao. Đáng chú ý, men tim tăng mạnh, cảnh báo tình trạng thiếu máu cơ tim và tổn thương cơ tim đang tiến triển.

Loét bàn chân do đái tháo đường, người đàn ông 67 tuổi ngừng tim nguy kịch - Ảnh BVCC

Sau khoảng 15 phút tự đi vệ sinh một mình, người bệnh được phát hiện hôn mê trong nhà vệ sinh, tím tái toàn thân, huyết áp không đo được và rơi vào ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, ê-kíp trực triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản, sốc điện 6 lần kết hợp sử dụng thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Sau hơn 2 giờ cấp cứu liên tục, người bệnh có mạch trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu, phải thở máy và sử dụng nhiều thuốc trợ tim liều cao.

Kết quả hội chẩn liên chuyên khoa xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh mạch vành hẹp tắc nghiêm trọng cả ba thân động mạch vành, kèm đái tháo đường, suy thận mạn và tình trạng loét nhiễm trùng bàn chân đang tiến triển nặng.

Các bác sĩ bệnh viện Nội Tiết Trung ương, đây là trường hợp điển hình cho những hậu quả nặng nề của bệnh đái tháo đường kéo dài nhưng không được kiểm soát hiệu quả.

Đái tháo đường không chỉ làm tăng đường huyết mà còn âm thầm gây tổn thương hệ mạch máu, thần kinh và nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Khi đường huyết duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các mạch máu nuôi tim, não, thận và chi dưới sẽ bị tổn thương, làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận và loét bàn chân.

Đặc biệt, biến chứng bàn chân do đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiễm trùng nặng, hoại tử và cắt cụt chi. Do tổn thương thần kinh ngoại vi, nhiều người bệnh giảm hoặc mất cảm giác đau nên không nhận biết được các vết thương nhỏ ở bàn chân. Khi kết hợp với tình trạng tuần hoàn máu kém và khả năng lành thương suy giảm, các tổn thương này dễ tiến triển thành loét sâu, nhiễm trùng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh việc tái khám định kỳ để theo dõi tim mạch, thận và mạch máu ngoại vi, người bệnh cần duy trì thói quen kiểm tra bàn chân hằng ngày nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Những biểu hiện như trầy xước, phồng rộp, sưng nề, chảy dịch, đổi màu da, mất cảm giác hoặc xuất hiện vết loét lâu lành đều cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc trì hoãn điều trị có thể khiến nhiễm trùng lan rộng, làm tăng nguy cơ hoại tử, cắt cụt chi và thậm chí đe dọa tính mạng.

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