Bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị bị que tre đâm xuyên vành tai

Ngày 29/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho cháu H.M.V. (6 tuổi) bị que tre đâm xuyên vành tai trái.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc vui chơi cùng nhóm bạn, em V. không may bị que tre đâm xuyên vành tai, máu chảy nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Que tre đâm xuyên vành tai trái bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật đâm xuyên qua hai vị trí ở vành tai, gây rách da, tổn thương sụn và mất một phần tổ chức.

Ngay sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng tiến hành phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch vết thương, cầm máu và tạo hình phục hồi phần tổ chức bị khuyết.

Hiện, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.