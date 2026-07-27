20 năm đái tháo đường, cụ ông 70 tuổi suýt tử vong vì biến chứng chồng chất

Người bệnh có tiền sử mắc đái tháo đường type 2 suốt 20 năm, kèm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và bệnh thận mạn giai đoạn cuối, đã phải lọc máu chu kỳ trong 7 năm.

Khi nhập viện, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm phổi, toan chuyển hóa, tăng kali máu và suy tim...

Sau quá trình hồi sức tích cực, tình trạng huyết động của người bệnh dần ổn định. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau khi kết thúc buổi lọc máu chu kỳ theo lịch, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn co giật toàn thân kéo dài khoảng 15 giây.

Ngay sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng mất ý thức, tím tái, tụt huyết áp nặng và nhịp tim chậm.

Bệnh nhân đái tháo đường biến chứng được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Nhận định người bệnh đã ngừng tuần hoàn, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển người bệnh đến đơn vị hồi sức tích cực để thở máy, tiếp tục các biện pháp hồi sức nâng cao.

Sau nhiều giờ điều trị tích cực, huyết động của bệnh nhân dần ổn định trở lại.

Kết quả xét nghiệm tiếp theo cho thấy nồng độ men tim tăng cao. Đặc biệt, chỉ số Troponin T tăng từ 246 lên 2.773, gợi ý tình trạng tổn thương cơ tim cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc thêm hội chứng vành cấp sau ngừng tuần hoàn trên nền nhiều bệnh lý mạn tính phức tạp.

Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đái tháo đường type 2 là bệnh mạn tính phổ biến, tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Tình trạng tăng đường huyết kéo dài không chỉ làm tổn thương mạch máu mà còn ảnh hưởng đến tim, thận, hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác.

Nếu đường huyết không được kiểm soát hiệu quả, người bệnh có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng như bệnh thận mạn, bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, tổn thương thần kinh và các rối loạn chuyển hóa cấp.

Đặc biệt, ở những bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc suy thận mạn, nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như ngừng tuần hoàn, hội chứng vành cấp hay đột tử luôn hiện hữu.

Thực tế cho thấy, không ít người bệnh chỉ nhập viện khi các biến chứng đã xuất hiện đồng thời, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiên lượng nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người mắc đái tháo đường cần tái khám định kỳ, theo dõi sát các chỉ số đường huyết, huyết áp và lipid máu, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động phù hợp và không tự ý bỏ thuốc.

Việc kiểm soát tốt bệnh ngay từ giai đoạn sớm không chỉ giúp hạn chế tổn thương các cơ quan đích mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, cải thiện tiên lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những biến chứng nguy hiểm của đái tháo đường type 2 Đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, bao gồm: - Bệnh tim mạch, hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim. - Tai biến mạch máu não. - Bệnh thận mạn, có thể phải lọc máu chu kỳ. - Tổn thương thần kinh ngoại biên, giảm cảm giác ở bàn chân. - Tổn thương võng mạc, nguy cơ giảm thị lực hoặc mù lòa. - Các rối loạn chuyển hóa cấp như toan chuyển hóa, tăng kali máu, có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn nếu không được xử trí kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video 9,2 triệu dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí: