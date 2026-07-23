Đau hông lưng, tiểu máu không ngờ sỏi san hô khổng lồ phá hủy thận

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông bụng phải, đau âm ỉ vùng lưng kéo dài kèm tiểu ra máu. Trước đó, người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng không thuyên giảm nên đến Phòng khám Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để kiểm tra.

Hình ảnh sỏi san hô trên phim chụp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi san hô kích thước lớn gây ứ nước thận phải độ II. Đây là tình trạng có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận nếu tiếp tục trì hoãn điều trị.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật mổ hở nhằm lấy toàn bộ khối sỏi, bảo tồn tối đa nhu mô và chức năng của thận. Ê-kíp đã lấy thành công toàn bộ khối sỏi san hô cùng nhiều viên sỏi lớn trong thận.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ khô, chức năng thận hồi phục tốt và đang tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKI Lê Minh, Phó khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, đây là trường hợp sỏi san hô có kích thước và trọng lượng lớn, tương đối hiếm gặp. Khác với nhiều loại sỏi tiết niệu thông thường, sỏi san hô có xu hướng phát triển âm thầm, lan rộng và có thể chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận.

Điều đáng lo ngại là trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ hoặc thậm chí không có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi sỏi đã phát triển lớn, gây tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc làm suy giảm chức năng thận.

Nếu không được điều trị kịp thời, sỏi san hô có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn, thận mủ, áp xe thận, suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng thận, thậm chí buộc phải cắt bỏ thận.

"Nhiều người lầm tưởng hết đau nghĩa là sỏi đã hết, đây là quan niệm rất nguy hiểm. Thực tế, sỏi vẫn có thể âm thầm phát triển và gây tổn thương thận nghiêm trọng. Việc khám và điều trị sớm sẽ giúp bảo tồn chức năng thận và tránh những biến chứng đáng tiếc", BS.CKI Lê Minh nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên bỏ qua những biểu hiện như đau hông lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu hoặc sốt kèm đau vùng thắt lưng.

Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

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